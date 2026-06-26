Chuyện tử tế: Tình người ở gian hàng quần áo 0 đồng

Gian hàng với hàng trăm bộ quần áo đủ kiểu dáng, màu sắc được chị Diễm sắp xếp gọn gàng như một cửa tiệm. Ai đến cũng được lựa chọn thoải mái như đi mua sắm, chỉ khác là tất cả đều miễn phí. Chị Diễm cho biết gian hàng hình thành năm 2024. Khi đó chị kêu gọi bạn bè, người quen ủng hộ quần áo cũ để phát miễn phí vào dịp rằm. Không ngờ chỉ sau vài ngày, lượng quần áo gửi về lên đến hàng tấn nên chị quyết định dựng mái che trước nhà, đầu tư giá treo và sắp xếp tươm tất. Từ đó đến nay, nơi đây là điểm đến quen thuộc của nhiều người lao động nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Diễm phân loại và treo quần áo theo từng sào để mọi người tiện lựa chọn ẢNH: DUY TÂN

Theo chị Diễm, trong quá trình duy trì gian hàng cũng phát sinh một số tình huống "khó đỡ" như có người đến lấy số lượng lớn nhưng sử dụng không đúng mục đích. Để khắc phục điều này, chị điều chỉnh cách vận hành, mỗi ngày chỉ trưng bày số lượng vừa phải, phân loại kỹ và thay đồ mới vào 17 giờ để đảm bảo người đến sau vẫn có thể chọn được quần áo phù hợp. "Tôi muốn mọi người đến đây đều cảm thấy thoải mái, được tôn trọng, chứ không phải cảm giác đi xin", chị bộc bạch.

Ngoài địa bàn Cần Thơ, chị Diễm còn kết nối với giáo viên vùng cao mở 3 điểm phát quần áo 0 đồng tại tỉnh Lai Châu. Những chuyến xe chở đầy quần áo được gửi đi, mang theo tình cảm của người miền Tây đến với học sinh nghèo và người dân còn khó khăn.

Quần áo của nhà hảo tâm đem đến gian hàng được phân loại, giặt giũ sạch sẽ trước khi tặng ẢNH: DUY TÂN

Từ hoạt động cá nhân, gian hàng dần trở thành điểm kết nối cộng đồng. Nhiều người dân xung quanh, kể cả những người từng nhận quần áo, tình nguyện ở lại phụ giúp chị Diễm. Họ cùng phân loại, sắp xếp, treo đồ theo từng nhóm như quần áo trẻ em, người lớn, giày dép, ba lô… để gian hàng luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Bà Trương Thị Kiều Hạnh (53 tuổi, ngụ P.Tân An) cho biết bà sống bằng nghề bán vé số, trước đây thường đến nhận quần áo cho gia đình. "Thấy việc làm của chị Diễm mang nhiều ý nghĩa nên tôi xin ở lại phụ giúp, ngày nào không qua phụ là thấy nhớ. Chung tay giúp được ai đó lòng mình cũng vui", bà Hạnh chia sẻ.

Nhóm chị Diễm đóng đồ vào từng bao đem tặng ẢNH: DUY TÂN

Ngoài phát tặng, chị Diễm chọn lọc một số quần áo còn mới để bán trực tuyến gây quỹ thiện nguyện. Toàn bộ số tiền thu được đều dùng mua nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập giúp đỡ học sinh nghèo. Mỗi tháng gian hàng trao tặng từ 1 - 2 tấn quần áo. Dù công việc bận rộn, chị vẫn dành thời gian phân loại từng món đồ. "Cực nhất là khâu lựa và treo đồ, nhưng đó cũng là niềm vui, vì mỗi bộ quần áo được trao đi đều mang theo sự ấm áp", chị chia sẻ.

Từ một góc nhỏ trước hiên nhà, gian hàng quần áo 0 đồng của chị Diễm đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái. Sự sẻ chia giản dị và bền bỉ ấy cho thấy chỉ cần xuất phát từ trái tim, những hành động nhỏ cũng có thể lan tỏa giá trị lớn lao trong cộng đồng.