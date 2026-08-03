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Thời sự

Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy chìm tàu vào bờ, 3 người mất tích

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Tàu 905 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy, chìm tàu trên vùng biển Trường Sa cập Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 3 ngư dân mất tích.

Sáng 3.8, tàu 905 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cập Cảng quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

33 ngư dân Quảng Ngãi lênh đênh 13 tiếng

Ngay sau khi tàu cập cảng, chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp lên tàu thăm hỏi, động viên các ngư dân.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà bà con phải gánh chịu sau vụ chìm tàu trên biển. Đồng thời động viên các ngư dân giữ vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy, chìm tàu về bờ, 3 người mất tích- Ảnh 1.

Xuồng đảo Đá Tây cơ động đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn bàn giao cho tàu 905 đưa về đất liền

ẢNH: VÙNG 4 HẢI QUÂN

Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy, chìm tàu về bờ, 3 người mất tích- Ảnh 2.

Cán bộ chiến sĩ tàu 905 hỏi thăm động viên tinh thần các ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn do chìm tàu

ẢNH: VÙNG 4 HẢI QUÂN

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 33 ngư dân theo đúng quy định, tạo điều kiện để bà con sớm trở về với gia đình. Hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân đều đã ổn định.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh đã trao nhiều phần quà hỗ trợ, động viên 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn.

Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy, chìm tàu về bờ, 3 người mất tích- Ảnh 3.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà động viên cho các ngư dân Quảng Ngãi trên tàu QNg 95267 TS gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

ẢNH: VÙNG 4 HẢI QUÂN

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 24.7, tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân (ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, chở 36 thuyền viên, bị chìm do gặp giông lớn khi đang hoạt động cách đông nam đảo Đá Tây khoảng 33 hải lý.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, sau 13 giờ đeo bám trên các vật nổi, 33 trong tổng số 36 thuyền viên được tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc làm thuyền trưởng tiếp cận, cứu sống và đưa vào khu vực đảo Đá Tây.

Sáng 25.7, đảo Đá Tây điều xuồng đưa toàn bộ 33 ngư dân lên đảo an toàn, tổ chức khám sức khỏe, cấp phát quần áo, lương thực, thực phẩm và bố trí nơi ăn nghỉ.

Chiều 1.8, tàu 905 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển được lệnh đón 33 ngư dân từ đảo Đá Tây để đưa về đất liền.

Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy, chìm tàu về bờ, 3 người mất tích- Ảnh 4.

Đại diện các lực lượng làm thủ tục bàn giao 33 ngư dân gặp nạn trên biển theo quy định

ẢNH: VÙNG 4 HẢI QUÂN

Sau hành trình hơn một ngày, sáng 3.8, toàn bộ các ngư dân đã được đưa vào Cảng quốc tế Cam Ranh an toàn, khép lại đợt cứu nạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với các lực lượng và ngư dân trên biển.

3 ngư dân mất tích cùng con tàu giá trị 9 tỉ đồng

Thuyền trưởng Trần Văn Dân, tàu QNg 95267 TS, cho biết con tàu có công suất 525 CV, tổng giá trị giá tài sản gần 9 tỉ đồng bất ngờ gặp lốc xoáy. Vụ tai nạn khiến 3 ngư dân mất tích, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Những người còn lại may mắn được tàu bạn cứu sống, những người bị thương sau đó được lực lượng hải quân chăm sóc chu đáo.

Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy, chìm tàu về bờ, 3 người mất tích- Ảnh 5.

Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân động viên thuyền trưởng Trần Văn Dân

ẢNH: KỲ NAM

"Những ngư dân mất tích được tìm kiếm liên tục 3 ngày đêm nhưng không tìm thấy, chúng tôi cũng điện về gia đình thông báo tin buồn. Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng hỗ trợ cho các nạn nhân xấu số, cũng như các ngư dân còn lại có điều kiện để tiếp tục vươn khơi bám biển", thuyền trưởng Trần Văn Dân xót xa chia sẻ.

Danh tính 3 ngư dân mất tích được xác định, gồm: Dương Văn Hường (56 tuổi, ở xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), ông Nguyễn Thanh (46 tuổi) và ông Lê Văn Công (56 tuổi, cùng ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi).

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Tàu hỏng máy giữa biển, 36 ngư dân Quảng Ngãi chờ tàu hải quân ra cứu

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