Đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp lốc xoáy chìm tàu vào bờ, 3 người mất tích

Sáng 3.8, tàu 905 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cập Cảng quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.
33 ngư dân Quảng Ngãi lênh đênh 13 tiếng
Ngay sau khi tàu cập cảng, chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp lên tàu thăm hỏi, động viên các ngư dân.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà bà con phải gánh chịu sau vụ chìm tàu trên biển. Đồng thời động viên các ngư dân giữ vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 33 ngư dân theo đúng quy định, tạo điều kiện để bà con sớm trở về với gia đình. Hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân đều đã ổn định.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh đã trao nhiều phần quà hỗ trợ, động viên 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn.
Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 24.7, tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân (ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, chở 36 thuyền viên, bị chìm do gặp giông lớn khi đang hoạt động cách đông nam đảo Đá Tây khoảng 33 hải lý.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn.
Đến 21 giờ 30 cùng ngày, sau 13 giờ đeo bám trên các vật nổi, 33 trong tổng số 36 thuyền viên được tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc làm thuyền trưởng tiếp cận, cứu sống và đưa vào khu vực đảo Đá Tây.
Sáng 25.7, đảo Đá Tây điều xuồng đưa toàn bộ 33 ngư dân lên đảo an toàn, tổ chức khám sức khỏe, cấp phát quần áo, lương thực, thực phẩm và bố trí nơi ăn nghỉ.
Chiều 1.8, tàu 905 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển được lệnh đón 33 ngư dân từ đảo Đá Tây để đưa về đất liền.
Sau hành trình hơn một ngày, sáng 3.8, toàn bộ các ngư dân đã được đưa vào Cảng quốc tế Cam Ranh an toàn, khép lại đợt cứu nạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với các lực lượng và ngư dân trên biển.
3 ngư dân mất tích cùng con tàu giá trị 9 tỉ đồng
Thuyền trưởng Trần Văn Dân, tàu QNg 95267 TS, cho biết con tàu có công suất 525 CV, tổng giá trị giá tài sản gần 9 tỉ đồng bất ngờ gặp lốc xoáy. Vụ tai nạn khiến 3 ngư dân mất tích, đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Những người còn lại may mắn được tàu bạn cứu sống, những người bị thương sau đó được lực lượng hải quân chăm sóc chu đáo.
"Những ngư dân mất tích được tìm kiếm liên tục 3 ngày đêm nhưng không tìm thấy, chúng tôi cũng điện về gia đình thông báo tin buồn. Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng hỗ trợ cho các nạn nhân xấu số, cũng như các ngư dân còn lại có điều kiện để tiếp tục vươn khơi bám biển", thuyền trưởng Trần Văn Dân xót xa chia sẻ.
Danh tính 3 ngư dân mất tích được xác định, gồm: Dương Văn Hường (56 tuổi, ở xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), ông Nguyễn Thanh (46 tuổi) và ông Lê Văn Công (56 tuổi, cùng ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi).
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