Tàu cá Quảng Ngãi chìm ở Trường Sa: 33 ngư dân được cứu, 3 người mất tích

Sáng 25.7, UBND xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết một tàu câu mực của ngư dân địa phương bị phá nước chìm do gặp giông lốc mạnh khi đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa, trên tàu có 36 người. Sự cố khiến 3 ngư dân mất tích, 33 người còn lại đã được một tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

Một tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) neo đậu gần bờ sau chuyến biển dài ngày ẢNH: HẢI PHONG

Theo UBND xã Bình Sơn, các lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp triển khai công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 22 giờ 10 ngày 24.7, Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thạnh (Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) về việc tàu cá QNg-95267TS gặp nạn trên biển.

Tàu cá QNg-95267TS có chiều dài 20,6 m, công suất 525 CV, hành nghề câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến từ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thạnh vào ngày 4.6, trên tàu có 36 lao động, hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa.

Khoảng 8 giờ ngày 24.7, khi đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, tàu QNg-95267TS bất ngờ mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình. Do không thể liên lạc được với tàu, đến 22 giờ 10 cùng ngày, bà Sương đã trình báo vụ việc với Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thạnh.

Qua xác minh ban đầu, trong quá trình di chuyển về khu vực đảo Trường Sa Lớn, tàu cá gặp giông lốc mạnh, bị phá nước và chìm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, tàu cá QNg-95555TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại, tàu QNg-95555TS đã cứu được 33 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Còn 3 ngư dân mất tích, chưa rõ danh tính, cơ quan chức năng đang xác minh.

Sau khi cứu các thuyền viên, tàu QNg-95555TS đã đưa những người được cứu về khu vực đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, bảo đảm an toàn, đồng thời phối hợp tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân còn mất tích.

Các lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, triển khai các biện pháp hỗ trợ và tổ chức tìm kiếm những ngư dân mất tích.