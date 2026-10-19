    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đà Nẵng xác minh thông tin 'mộ liệt sĩ tập thể' tại hố sâu hơn 20 mét

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Hố Bà Lâu ở thành phố Đà Nẵng sâu hơn 20 mét được cho là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh. Địa phương đang mở hội thảo để xác minh thông tin nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

    Sáng 19.10, UBND xã Hiệp Đức (thành phố Đà Nẵng) tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực hố Bà Lâu, nay thuộc sân trụ sở Đảng ủy xã ở địa chỉ 127 Hùng Vương, thôn An Đông.

    Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại hố sâu hơn 20 m ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

    Hội thảo tập trung đối chiếu tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng nhằm làm rõ thông tin liệt sĩ được cho là an táng tại khu vực hố Bà Lâu

    ẢNH: QUANG CƯỜNG

    Dự hội thảo có đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; ông Lưu Tấn Lại, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố. Hội thảo do ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, chủ trì. 

    Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức, từ tháng 9, địa phương đã rà soát, thu thập tư liệu và thông tin nhân chứng liên quan đến khu vực hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20 mét, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

    Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại hố sâu hơn 20 m ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

    Đại biểu trao đổi, đóng góp thông tin để xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực hố Bà Lâu, xã Hiệp Đức

    ẢNH: QUANG CƯỜNG

    Các nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng năm 1960, có nhóm 5 - 6 thi thể chiến sĩ được chôn cất tại khu vực này. Đến năm 1971, tiếp tục có 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn. Những tư liệu thu thập được còn đề cập trường hợp các ông Cao Đình Hồng, Phạm Gạo hy sinh và một số chiến sĩ chưa xác định được họ tên.

    Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại hố sâu hơn 20 m ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

    Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo

    ẢNH: QUANG CƯỜNG

    Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể của nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và những tư liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí chôn cất, số lượng liệt sĩ, thông tin cá nhân, phiên hiệu đơn vị... Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định. 

    Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sĩ xã Hiệp Đức.

    Tin liên quan

    Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân

    Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân

    Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, phục vụ chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt.

    Khám phá thêm chủ đề

    Liệt Sĩ Hy sinh Đà Nẵng Hài cốt mộ liệt sĩ tìm mộ liệt sĩ Hố Bà Lâu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng quy tập Hài Cốt Liệt Sĩ xã Hiệp Đức

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận