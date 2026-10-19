Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân

Ngày 19.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 ẢNH: CTV

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào thành phố Đà Nẵng. Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy Quân đoàn 1 - Quân khu 1 của địch, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường.

Đại bộ phận tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương - Cồn Dầu thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Qua nhiều năm, địa hình thay đổi khiến việc xác định vị trí an táng ban đầu, quá trình di chuyển và quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thông tin từ người dân, đồng đội và nhân chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung hồ sơ, xác minh, khoanh vùng khảo sát và tổ chức tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự thu thập thông tin từ nhân chứng, đồng đội và người dân là cơ sở quan trọng phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng ẢNH: CTV

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng mong muốn các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực liên quan. Các sơ đồ, hình ảnh, tài liệu và thông tin về những người từng chứng kiến hoặc tham gia chôn cất liệt sĩ đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm.

Mọi thông tin xin liên hệ thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0963 053 252).