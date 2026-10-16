Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân ở Đà Nẵng

Ngày 16.10, Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Phước cho biết từ ngày 6 - 15.10, đơn vị đã phối hợp Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại các thôn Thanh Lâm và Tả Lâm (xã Tiên Phước).

Trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp, các lực lượng tiến hành khảo sát, xác minh những khu vực nghi có mộ liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm, khai quật theo kế hoạch.

Bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được phát hiện trong vườn nhà dân ẢNH: CTV

Tại khu vườn của một hộ dân ở thôn Tả Lâm, các lực lượng đã phát hiện 1 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, gồm 1 miếng ni lông có gắn khuy tròn bằng đồng màu xanh, 2 tấm vải kate màu xám, 1 lọ thuốc, 1 lọ dầu gió và 1 vỏ đạn M79.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin và các di vật thu thập được, các lực lượng thống nhất xác định đây là hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, danh tính liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Cũng trong đợt tìm kiếm, tại khu vực thôn 10 cũ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 ngôi mộ. Do chưa đủ cơ sở xác định đây là mộ liệt sĩ, hài cốt đã được an táng tại Nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Lâm. Các vị trí khảo sát, tìm kiếm còn lại chưa phát hiện thêm hài cốt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị tiến hành lập biên bản, bàn giao và hoàn trả mặt bằng khu vực tìm kiếm theo quy định.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Phước cho hay trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức xác minh, khảo sát những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.