    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân ở Đà Nẵng

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xã Tiên Phước (thành phố Đà Nẵng) phát hiện, cất bốc hài cốt tại vườn nhà dân cùng nhiều di vật liên quan.

    Ngày 16.10, Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Phước cho biết từ ngày 6 - 15.10, đơn vị đã phối hợp Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại các thôn Thanh Lâm và Tả Lâm (xã Tiên Phước).

    Trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp, các lực lượng tiến hành khảo sát, xác minh những khu vực nghi có mộ liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm, khai quật theo kế hoạch.

    Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

    Bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được phát hiện trong vườn nhà dân

    ẢNH: CTV

    Tại khu vườn của một hộ dân ở thôn Tả Lâm, các lực lượng đã phát hiện 1 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, gồm 1 miếng ni lông có gắn khuy tròn bằng đồng màu xanh, 2 tấm vải kate màu xám, 1 lọ thuốc, 1 lọ dầu gió và 1 vỏ đạn M79.

    Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin và các di vật thu thập được, các lực lượng thống nhất xác định đây là hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, danh tính liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

    Cũng trong đợt tìm kiếm, tại khu vực thôn 10 cũ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 ngôi mộ. Do chưa đủ cơ sở xác định đây là mộ liệt sĩ, hài cốt đã được an táng tại Nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Lâm. Các vị trí khảo sát, tìm kiếm còn lại chưa phát hiện thêm hài cốt.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị tiến hành lập biên bản, bàn giao và hoàn trả mặt bằng khu vực tìm kiếm theo quy định.

    Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Phước cho hay trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức xác minh, khảo sát những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

    Tin liên quan

    Bức thư hé lộ nơi chôn cất 7 liệt sĩ trong thung lũng di sản Mỹ Sơn

    Bức thư hé lộ nơi chôn cất 7 liệt sĩ trong thung lũng di sản Mỹ Sơn

    Một bức thư của nhân chứng lịch sử vừa hé lộ manh mối về nơi chôn cất 7 liệt sĩ gần hang đá từng là vị trí đặt Bệnh xá T35 trong thung lũng di sản Mỹ Sơn (thành phố Đà Nẵng) thời kháng chiến chống Mỹ.

    Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng

    Xác minh mộ chôn tập thể liệt sĩ dưới sân trụ sở Đảng ủy xã Hiệp Đức

    Khám phá thêm chủ đề

    Liệt Sĩ Hài Cốt Liệt Sĩ di vật Đà Nẵng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận