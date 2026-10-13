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    Bức thư hé lộ nơi chôn cất 7 liệt sĩ trong thung lũng di sản Mỹ Sơn

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Một bức thư của nhân chứng lịch sử vừa hé lộ manh mối về nơi chôn cất 7 liệt sĩ gần hang đá từng là vị trí đặt Bệnh xá T35 trong thung lũng di sản Mỹ Sơn (thành phố Đà Nẵng) thời kháng chiến chống Mỹ.

    Chiều 13.10, trung tá Lê Phi Long, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin từ một nhân chứng lịch sử về 7 liệt sĩ được chôn cất gần hang đá, từng là nơi đặt Bệnh xá T35 trong thung lũng Mỹ Sơn (thuộc xã Thu Bồn), trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    Thông tin do ông Lê Quang Mười, hiện sống tại phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), cung cấp thông qua một lá thư gửi cơ quan chức năng.

    Bức thư hé lộ nơi chôn cất 7 liệt sĩ trong thung lũng di sản Mỹ Sơn- Ảnh 1.

    Thung lũng di sản Mỹ Sơn ở xã Thu Bồn

    ẢNH: M.S

    Theo ông Mười, trong chiến tranh, cơ sở điều trị thương binh mang tên T35 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng), được đặt trong một hang đá ở hướng Hố Trầu, phía nam mũi Kỳ Vĩ, thuộc khu vực Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

    Đáng chú ý, ông Mười cho biết gần hang đá này có 7 liệt sĩ hy sinh và được chôn cất tại đây. Người trực tiếp chôn cất các liệt sĩ là một cán bộ tên Bảo, phụ trách Bệnh xá T35.

    Theo nhân chứng, nhiều người dân từng làm nông nghiệp ở khu vực Duy Phú cũ có thể biết rõ vị trí bệnh xá này.

    Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn đã gặp ông Mười để tìm hiểu, xác minh và đối chiếu với các tư liệu lịch sử. Bước đầu, đơn vị ghi nhận thông tin về sự tồn tại của Bệnh xá T35 gần Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

    Ông Mười cũng cung cấp một sơ đồ vẽ tay nhằm chỉ dẫn vị trí hang đá. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên ông chưa thể trực tiếp dẫn đường cho lực lượng chức năng. Các cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức khảo sát thực địa nhưng đến nay vẫn chưa xác định được vị trí hang đá nơi các liệt sĩ được cho là đã an táng.

    "Qua xác minh một số người lớn tuổi, họ xác nhận tại khu vực Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn từng có Bệnh xá T35. Tuy nhiên, vị trí cụ thể thì không ai nắm rõ nên công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai", trung tá Lê Phi Long cho biết.

    Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn, thông tin từ nhân chứng lịch sử có ý nghĩa quan trọng, mở ra manh mối phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, đơn vị mong muốn người dân địa phương, đặc biệt là những người từng sinh sống, làm việc hoặc hoạt động trong khu vực Mỹ Sơn và Duy Phú cũ, cung cấp thêm thông tin liên quan đến Bệnh xá T35, hang đá và nơi an táng các liệt sĩ.

    Mọi thông tin xin liên hệ trung tá Lê Phi Long, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn, qua số điện thoại 0985.550.554, để phối hợp xác minh, sớm tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình.

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