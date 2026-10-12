Khánh Hòa quy tập 70 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục tìm kiếm trên núi

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo) cho biết đang cử đoàn công tác khảo sát, xác minh tại khu vực Láng Tranh, thôn Là A, xã Phước Hà để tìm kiếm, quy tập 3 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Liên tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Dự kiến ngày 14.10, lực lượng chức năng đưa 3 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang theo kế hoạch thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 10.10, lực lượng chức năng đã quy tập hài cốt liệt sĩ Bo Bo Mơ, sinh năm 1940, quê thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa, Bác Ái. Năm 1971, ông tham gia hoạt động cách mạng và được giao nhiệm vụ tiểu đội phó. Ngày 27.7.1972, trong lúc địch càn quét tại khu vực Phước Hòa, ông chiến đấu và hy sinh.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa liên tục tổ chức các đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: BCHQS KHÁNH HÒA

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vượt đèo, băng suối tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: BCHQS KHÁNH HÒA

Theo Ban Chỉ đạo, từ ngày 3 - 9.10, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 hài cốt được phát hiện tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh trong ngày 5 và 6.10. Hai hài cốt còn lại được tìm thấy tại thôn Phước Hòa, xã Bác Ái Tây và Nghĩa trang xã Thuận Bắc vào ngày 9.10.

70 hài cốt liệt sĩ được quy tập

Tính từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến ngày 9.10, Khánh Hòa đã quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ, đạt 46,33% kế hoạch. Trong đó, 59 hài cốt đã được truy điệu, an táng; 11 hài cốt đang được tạm quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Cùng với công tác tìm kiếm, tỉnh đã thu thập, xử lý thông tin tại 199 khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Trong đó, 182 khu vực nghi có mộ đơn với tổng cộng 226 mộ và 17 khu vực nghi có mộ tập thể, dự kiến có 365 hài cốt. Đến nay, lực lượng chức năng đã khảo sát 151 khu vực.

Khánh Hòa đã quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” ẢNH: BCHQS KHÁNH HÒA

Đối với công tác xác định danh tính, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 2.124 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin thuộc 7 nghĩa trang liệt sĩ. Qua rà soát, 1.240 mẫu đủ tiêu chuẩn đã được bàn giao Viện Pháp y Quân đội, đạt 100% kế hoạch.

Thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện dữ liệu, kết luận địa bàn để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.