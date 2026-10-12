Khánh Hòa buộc chủ lồng bè không xả thải ra biển

Ngày 12.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các địa phương bố trí điểm tập kết rác đạt chuẩn, vận chuyển rác từ đảo vào đất liền 2 - 3 lần/tuần và yêu cầu 100% chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản cam kết không xả thải ra biển.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND phường Bắc Nha Trang và xã Nam Cam Ranh phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo hiện trạng thu gom, xử lý rác thải tại các đảo thuộc địa bàn quản lý, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, kiểm tra. Hai địa phương cũng phải rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên.

Về giải pháp trước mắt, UBND phường Nha Trang tiếp tục duy trì mô hình thu gom, vận chuyển rác thải về bãi rác Lương Hòa. Đồng thời, địa phương phải xây dựng phương án lưu giữ rác tạm thời, bảo đảm vệ sinh môi trường trong những ngày thời tiết xấu, tàu thuyền không thể di chuyển.

Rác thải tấp vào đảo Bình Ba (Khánh Hòa) vào mùa đông hằng năm ẢNH: KỲ NAM

UBND các địa phương gồm Đại Lãnh, Bắc Nha Trang, Nam Cam Ranh và đặc khu Trường Sa được yêu cầu thiết lập điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại các đảo. Những điểm này phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, có nền chống thấm và mái che.

Các địa phương cũng cần vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thành lập và duy trì các tổ tự quản môi trường. Để hạn chế rác tồn đọng lâu ngày, tỉnh yêu cầu bố trí ghe gắn máy hoặc thuê đơn vị có chức năng vận chuyển rác thải sinh hoạt từ đảo vào đất liền xử lý định kỳ 2 - 3 lần/tuần.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu 100% chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản ký cam kết không xả thải ra biển. Các chủ lồng bè phải bố trí thiết bị lưu chứa rác tại chỗ và định kỳ vận chuyển rác vào bờ xử lý.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng nghiên cứu các mô hình xử lý rác thải khép kín, bền vững tại các xã đảo.

Các phương án được định hướng nghiên cứu gồm lò đốt quy mô nhỏ tập trung, công nghệ vi sinh hoặc sản xuất phân bón, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn.

Theo định hướng của tỉnh, việc nghiên cứu các công nghệ xử lý tại chỗ nhằm giảm tối đa nhu cầu vận chuyển rác bằng đường thủy, tiết kiệm chi phí ngân sách và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các đảo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án tổng thể, hoàn thành trước ngày 30.10.2026.