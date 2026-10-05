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    Rác thải tự phát gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị

    Trương Thuận
    Trương Thuận

    Thời gian qua, trên tuyến đường CN1 nối với đường số 18, Khu công nghiệp Tân Bình (P.Tây Thạnh và P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM), tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra thường xuyên, tạo thành những bãi rác tự phát lớn. Rác thải tồn đọng lâu ngày không chỉ làm thu hẹp lòng kênh Tham Lương mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

    Theo phản ánh của người dân, lượng rác tại đây ngày càng dồn ứ; đặc biệt vào những ngày mưa lớn, rác bị nước cuốn trôi trực tiếp xuống kênh. Sự tích tụ lâu ngày kết hợp với lục bình, cỏ dại mọc um tùm khiến dòng chảy bị cản trở, nước ứ đọng và phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

    Rác thải tự phát gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị- Ảnh 1.

    Rác thải tràn lan trên đường CN1 nối với đường số 18 (P.Tây Thạnh và P.Bình Hưng Hòa)

    ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

    Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại khu vực gần Trường tiểu học Nguyễn An Khương (31 Tân Thới Nhất 1A, KP.9, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM). Người dân sống gần khu vực cho biết bãi rác ngày càng phình to do nhiều người thiếu ý thức chở rác từ nơi khác đến đổ trộm. Vào những ngày nắng nóng, rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của các em học sinh và người dân trong khu vực.

    Rác thải tự phát gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị- Ảnh 2.

    Bãi rác tự phát gần Trường tiểu học Nguyễn An Khương (P.Đông Hưng Thuận)

    ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

    Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm ra quân dọn dẹp rác tại 2 khu vực nói trên, tiến hành phát quang và khơi thông dòng chảy. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ rác không đúng quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và gìn giữ mỹ quan đô thị.


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