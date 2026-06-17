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Nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải bít kín

Trương Thuận
Trương Thuận
Trên tuyến đường C12, P.Tân Bình (trước đây thuộc P.13, Q.Tân Bình), TP.HCM, nhiều miệng cống thoát nước đang trong tình trạng bị rác thải, đất cát bít kín, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiêu thoát nước.

Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều vị trí, lượng rác tích tụ dày đặc quanh miệng cống khiến nước mưa không thoát xuống kịp, dễ dẫn đến tình trạng ứ đọng trên mặt đường khi có mưa lớn. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại và làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân trong khu vực cho biết vào những ngày mưa lớn, nước thường dâng lên và chảy tràn trên mặt đường do hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả.

Nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải bít kín- Ảnh 1.

Nhiều miệng cống thoát nước trên đường C12, P.Tân Bình, bị rác thải, đất cát bít kín

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải bít kín- Ảnh 2.

Nhiều miệng cống thoát nước trên đường C12, P.Tân Bình, bị rác thải, đất cát bít kín

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, trên đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây (trước đây thuộc P.22, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, ngay dưới biển cấm đổ rác lại xuất hiện nhiều đống rác tồn đọng lâu ngày, tràn xuống lòng đường gây ô nhiễm môi trường. Số rác này chủ yếu do một số người buôn bán lén mang đến đổ, lâu ngày bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đáng lo ngại, khi trời mưa, nước cuốn rác trôi xuống lấp các miệng cống, khiến nguy cơ ngập úng càng gia tăng.

Nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải bít kín- Ảnh 3.

Rác đổ tràn lan dưới biển cấm trên đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải bít kín- Ảnh 4.

Rác đổ tràn lan dưới biển cấm trên đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, nạo vét và vệ sinh hệ thống thoát nước, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi để bảo đảm khả năng thoát nước và hạn chế ngập úng trong mùa mưa.

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rác thải Cống thoát nước Ngập úng ô nhiễm môi trường
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