Mương thoát nước bị sụp nắp đậy

Bạn đọc phản ánh mương thoát nước tại đường Đỗ Mười, đoạn giao với đường dẫn vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (P.Linh Xuân; trước thuộc P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bị hỏng nắp đậy, lộ hố sâu, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Người dân khu vực cho biết đoạn mương trên bị hư hỏng đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng lắp đặt nắp mới. Để tránh nguy hiểm, bà con phải lấy cành cây cắm tạm bên miệng hố để cảnh báo.

Mương thoát nước bị hỏng nắp đậy ảnh: Như Thảo

Đề nghị cơ quan chức năng sửa chữa đoạn mương nói trên để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

