Mương thoát nước bị sụp nắp đậy

Như Thảo
Như Thảo
09/03/2026 07:46 GMT+7

Bạn đọc phản ánh mương thoát nước tại đường Đỗ Mười, đoạn giao với đường dẫn vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (P.Linh Xuân; trước thuộc P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), TP.HCM, bị hỏng nắp đậy, lộ hố sâu, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Người dân khu vực cho biết đoạn mương trên bị hư hỏng đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng lắp đặt nắp mới. Để tránh nguy hiểm, bà con phải lấy cành cây cắm tạm bên miệng hố để cảnh báo.

Mương thoát nước bị sụp nắp đậy- Ảnh 1.

Mương thoát nước bị hỏng nắp đậy

ảnh: Như Thảo

Đề nghị cơ quan chức năng sửa chữa đoạn mương nói trên để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
