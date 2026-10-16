Truy điệu, an táng các liệt sĩ hy sinh tại Vị Xuyên và Cần Thơ

Đưa những người con ưu tú trở về

Sáng 15.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên Ảnh: TTXVN

Trong đợt tìm kiếm, quy tập vừa qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân và P.Bình Thuận. Trong đó, 18 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ, 75 hài cốt trong 6 ngôi mộ tập thể. Sau nhiều thập niên nằm lại nơi chiến trường, các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Dù nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi được Tổ quốc và các thế hệ hôm nay, mai sau khắc ghi. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trong âm hưởng trầm hùng của nhạc lễ, nghi thức di quan được cử hành trang nghiêm. Từng linh cữu phủ Quốc kỳ được các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đưa đến khu an táng trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và sự tiễn biệt của các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân. Tại khu mộ, nghi thức hạ huyệt, an táng được thực hiện theo nghi lễ quân đội. Các linh cữu lần lượt được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ, bên những đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Sau nghi thức an táng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lần lượt dâng hương, thả hoa tiễn biệt, phủ những nắm đất đầu tiên lên các phần mộ. Những nén hương thơm, cánh hoa trắng trên từng phần mộ là sự gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sự trở về của các anh không chỉ làm vơi đi nỗi mong chờ của thân nhân, đồng đội mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và tỉnh Tuyên Quang trong hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; góp phần thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", để không một người con hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, TP.Cần Thơ viếng các hài cốt liệt sĩ Ảnh: TTXVN

Phấn đấu đến khi không còn hài cốt liệt sĩ sót lại

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí; thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ; đại diện lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của TP.Cần Thơ.

Trong điếu văn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ Lê Công Lý nêu rõ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP.Cần Thơ thành kính tưởng niệm, tri ân những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu đã tiến hành thực hiện các nghi thức viếng, dâng hoa, dâng hương và di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 TP.Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tổ chức khảo sát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, từng bước xác định vị trí các phần mộ liệt sĩ còn sót lại tại các nghĩa trang tạm trong thời gian kháng chiến để tiến hành tìm kiếm, quy tập, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố.

Ban Chỉ đạo đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, kết luận và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; đã tổ chức truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ và ngày 15.10 tiếp tục truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan, phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ sót lại, tiếp tục xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ, nhưng với tất cả lòng thành kính và biết ơn, TP.Cần Thơ trân trọng đón các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân thành phố sẽ chăm sóc, gìn giữ chu đáo các phần mộ và tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với đầy đủ tên tuổi, quê hương và gia đình.