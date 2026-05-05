Hóa đơn thùng bia giá 900.000 đồng: Xử lý vi phạm về niêm yết giá

Ngày 5.5, UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) đã có báo cáo nội dung phản ánh của du khách về hóa đơn cao bất thường, thùng bia giá 900.000 đồng khi đến lưu trú tại cơ sở T.B.H trên địa bàn phường.

Theo báo cáo, ngày 1.5, một số trang mạng xã hội phản ánh về việc du khách đến lưu trú tại phường Sông Cầu phải trả 900.000 đồng cho một thùng bia cùng nhiều dịch vụ có giá cao bất thường.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Sông Cầu đã phối hợp cùng lực lượng công an, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tại cơ sở lưu trú T.B.H (tổ dân phố Vịnh Hòa).

Theo kết quả xác minh, trong dịp lễ từ ngày 29.4 - 1.5, cơ sở này đón một nhóm khách gồm 4 người lưu trú và khoảng 30 người bạn là người địa phương đến vui chơi.

Du khách phản ánh hóa đơn ghi thùng bia giá 900.000 đồng tại một cơ sở lưu trú ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) ẢNH: T.X

Đáng chú ý, cơ sở chỉ kinh doanh và niêm yết giá một loại bia là 30.000 đồng/chai. Trong quá trình vui chơi, vì hết bia nên cơ sở đã mua hộ khách 6 thùng với giá gốc 500.000 đồng/thùng. Con số 900.000 đồng/thùng ghi trên hóa đơn là giá đã cộng thêm phụ thu phí phục vụ mua bia và đá lạnh.

Ngoài ra, cơ sở này còn phụ thu 100.000 đồng/bếp nướng cho mỗi đêm (tổng 300.000 đồng cho 3 bếp/2 đêm) do khách mang thực phẩm bên ngoài vào. Cơ sở niêm yết giá bán trứng chiên là 35.000 đồng/quả nhưng chỉ tính giá 20.000 đồng/quả cho nhóm khách này.

Cơ sở đưa ra tổng phí dịch vụ là 5,4 triệu đồng cho 30 người trong 2 đêm, 3 ngày. Tuy nhiên, sau khi nhóm du khách phản ánh giá cao thì cơ sở đã trả lại 2,5 triệu đồng, thực thu còn 2,9 triệu đồng.

Theo UBND phường Sông Cầu, về việc công khai giá, đoàn kiểm tra xác định cơ sở có vi phạm không niêm yết phí phụ thu. Mặc dù có niêm yết giá hàng hóa dịch vụ cơ bản nhưng các khoản phụ phí chưa thực hiện niêm yết theo quy định.

Nhóm du khách vui chơi tại cơ sở lưu trú ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) ẢNH: T.X

Theo đó, việc cơ sở mua hộ hàng từ bên ngoài rồi tính thêm phí nhưng ghi gộp vào hóa đơn tạm là vi phạm quy định về minh bạch giá.

UBND phường Sông Cầu cho biết thêm, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính cơ sở này với mức phạt dự kiến là 1,5 triệu đồng theo quy định.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời lên kế hoạch rà soát tổng thể và yêu cầu các cơ sở du lịch trên địa bàn ký cam kết thực hiện đúng quy định về giá, nhằm bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.