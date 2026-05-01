Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Làm rõ vụ hóa đơn 7 kg ghẹ đỏ giá hơn 12 triệu đồng ở Sầm Sơn

Minh Hải
01/05/2026 19:44 GMT+7

Lực lượng chức năng của P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) bước đầu đã xác định du khách thống nhất giá cả trước khi ăn nên nhà hàng không vi phạm vụ hóa đơn 7 kg ghẹ đỏ giá hơn 12 triệu đồng.

Chiều 1.5, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết lực lượng của địa phương này đã xác minh vụ hóa đơn gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ to số lượng 7 kg có giá hơn 12 triệu đồng (1,7 triệu đồng/kg).

Hóa đơn gây tranh cãi

ẢNH: MXH

Theo ông Dũng, lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện đoàn khách và nhà hàng Chinh Thủy. Đại diện đoàn khách trình bày trước khi ăn đã lựa chọn các món và thống nhất giá với nhà hàng như hóa đơn ghi (14 món), bữa ăn tối ngày 30.4.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong, một người trong đoàn khách (không phải người đại diện đặt món) có chụp lại hóa đơn và đăng lên mạng xã hội so sánh giá ăn ở Cô Tô (Quảng Ninh) với bữa ăn nêu trên với đại ý giá cả, dịch vụ ở Sầm Sơn đắt đỏ hơn.

"Bước đầu xác định nhà hàng không vi phạm, vì giá cả đã niêm yết, đôi bên cũng đã thống nhất với nhau về giá. Còn việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội của vị khách du lịch đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ thông tin trên mạng xã hội và đang tiếp tục xem xét mức độ của hành vi đăng tải lên mạng xã hội thông tin không đúng sự thật theo quy định của pháp luật", ông Dũng cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tờ hóa đơn của đoàn khách gồm 13 món, gồm: 7 kg ghẹ đỏ to hấp có giá 12,07 triệu đồng; hàu nướng mỡ hành 30.000 đồng/con…

Tin liên quan

Đấu giá các hubway dọc bãi biển Sầm Sơn

Các công trình hubway, tắm tráng… dọc bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) do Tập đoàn FLC bàn giao lại cho chính quyền địa phương sắp được đấu giá, giá khởi điểm cho quyền thuê khai thác trong 5 năm là hơn 51 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Cô Tô Sầm Sơn ghẹ đỏ Hóa đơn Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận