Làm rõ vụ hóa đơn 7 kg ghẹ đỏ giá hơn 12 triệu đồng ở Sầm Sơn

Chiều 1.5, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết lực lượng của địa phương này đã xác minh vụ hóa đơn gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ to số lượng 7 kg có giá hơn 12 triệu đồng (1,7 triệu đồng/kg).

Hóa đơn gây tranh cãi ẢNH: MXH

Theo ông Dũng, lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện đoàn khách và nhà hàng Chinh Thủy. Đại diện đoàn khách trình bày trước khi ăn đã lựa chọn các món và thống nhất giá với nhà hàng như hóa đơn ghi (14 món), bữa ăn tối ngày 30.4.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong, một người trong đoàn khách (không phải người đại diện đặt món) có chụp lại hóa đơn và đăng lên mạng xã hội so sánh giá ăn ở Cô Tô (Quảng Ninh) với bữa ăn nêu trên với đại ý giá cả, dịch vụ ở Sầm Sơn đắt đỏ hơn.

"Bước đầu xác định nhà hàng không vi phạm, vì giá cả đã niêm yết, đôi bên cũng đã thống nhất với nhau về giá. Còn việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội của vị khách du lịch đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ thông tin trên mạng xã hội và đang tiếp tục xem xét mức độ của hành vi đăng tải lên mạng xã hội thông tin không đúng sự thật theo quy định của pháp luật", ông Dũng cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện tờ hóa đơn của đoàn khách gồm 13 món, gồm: 7 kg ghẹ đỏ to hấp có giá 12,07 triệu đồng; hàu nướng mỡ hành 30.000 đồng/con…