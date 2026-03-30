Đấu giá các hubway dọc bãi biển Sầm Sơn

Ngày 30.3, thông tin từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa công khai các quyết định, phương án về việc đấu giá công trình Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (trải dọc bờ biển Sầm Sơn).

Một trong các hubway tại Sầm Sơn ẢNH: MINH HẢI

Công trình trải dài theo bờ biển Sầm Sơn, chủ yếu là các hubway (dịch vụ bar và giải khát) và hệ thống tắm tráng, do Tập đoàn FLC xây dựng, khai thác theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Nhưng sau khi xây dựng và khai thác, công trình mang lại hiệu quả thấp, nên FLC đã tự nguyện bàn giao trước thời hạn cho địa phương.

Theo thông báo, công trình được định giá khởi điểm là hơn 51,2 tỉ đồng cho quyền khai thác trong 5 năm.

Phạm vi công trình nằm dọc bờ biển Sầm Sơn, kéo dài từ chân núi Trường Lệ đến khu du lịch Vạn Chài resort (không bao gồm khu vực công trình cửa biển, sân khấu, nhà liên ngành, tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi, các lối lên xuống cho du khách tiếp cận bãi cát và 3 khu vực bến thuyền). Chiều rộng công trình khoảng 30 m, từ bờ kè chắn cát (mép phía đông đường Hồ Xuân Hương) ra khu vực bãi biển.

Công trình không gian ven biển Sầm Sơn trải dọc theo bờ biển, được định giá hơn 51 tỉ đồng để đưa ra đấu giá ẢNH: MINH HẢI

Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương gồm hệ thống các công trình 14 hubway (công trình dịch vụ bar - giải khát); khu tắm tráng nước ngọt (có thu phí); khu tắm tráng nước ngọt miễn phí; không gian khuôn viên cây xanh, cảnh quan; và các công trình phụ trợ.

Công trình được Tập đoàn FLC đầu tư hơn 100 tỉ đồng, hoàn thành và khai thác từ mùa du lịch năm 2016, nhằm cung cấp cho du khách các dịch vụ quầy bar - giải khát, đồ ăn nhanh, massage, chăm sóc y tế, tắm tráng, khu vui chơi trên biển, quảng trường, khu vườn trò chuyện, quảng trường nhạc nước, vườn hoa bốn mùa, vườn cây tạo hình, không gian điêu khắc, khu vui chơi trẻ em và nhiều tiện ích khác.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác không hiệu quả, đến năm 2022, Tập đoàn FLC có văn bản tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương mà không phải hoàn trả lại kinh phí, dù thời gian khai thác chưa hết theo hợp đồng (hợp đồng khai thác 29 năm).

Cho đến đầu năm 2025, công trình mới thực hiện xong thủ tục sở hữu toàn dân và giao cho UBND P.Sầm Sơn quản lý để làm thủ tục đấu giá quyền khai thác.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên cho thấy các công trình của dự án hiện nay ở nhiều vị trí đã xuống cấp, hư hỏng, như: sơn tường phía ngoài các hubway bong tróc, bám bẩn; gạch lát nền xuống cấp; nhà vệ sinh xuống cấp; nhiều hệ thống bóng đèn điện bị hư hỏng, chập cháy; các công trình tắm tráng cũng xuống cấp…