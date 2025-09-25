Tập đoàn FLC đồng ý tiếp quản lại Bamboo Airways

Sáng 25.9, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã diễn ra.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết, việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới.

Ban lãnh đạo mới của Bamboo Airways ẢNH: THU HUYỀN

Chủ tịch Bamboo Airways đã báo cáo đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

"Lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Bamboo là sự khẳng định của tôi về sự nỗ lực và cam kết trong vai trò cá nhân nói riêng, cũng như trong vai trò đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn trước đây như ông Doãn Hữu Đoàn, ông Dương Công Minh... Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways", ông Sâm nói.

Theo ông Sâm, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways. Cuộc họp sáng nay cũng đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Báo cáo của Ban điều hành Bamboo Airways cho biết, sau 2 năm tái cấu trúc, Bamboo Airways đã tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất nhờ thay đổi nhà cung cấp kết hợp với tự phục vụ; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ cao, hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%...

Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự. Giai đoạn năm 2022, hãng từng khai thác đội bay 30 tàu, bao gồm máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay thân hẹp Airbus A320/A321 và phản lực khu vực Embraer E190.

Sau quá trình tái cấu trúc, hiện Bamboo Airways khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Theo ông Sâm, hoạt động của Bamboo Airways đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc. Do đó, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất dừng "Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways" và "Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024 - 2028".

Tới đây, trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026 - 2030.

Đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways đã thông qua các quyết định nhân sự quan trọng, trong đó chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức. 3 thành viên mới được bầu là ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. Đồng thời, thông qua đơn từ nhiệm của 4 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tiến hành bầu thay thế 3 thành viên mới, bao gồm: ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.







