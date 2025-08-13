Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Ông Lương Hoài Nam rời Bamboo Airways

Hà Mai
Hà Mai
13/08/2025 20:35 GMT+7

Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa phát đi thông báo bất ngờ về thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao khi cùng lúc Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc xin từ nhiệm.

Theo đó, HĐQT Bamboo Airways đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 13.8. Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Ông Lương Hoài Nam rời Bamboo Airways - Ảnh 1.

Ông Lê Thái Sâm - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Để đảm bảo hoạt động điều hành hãng được thông suốt, ổn định, HĐQT Bamboo Airways cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế cho các nhân sự đã từ nhiệm. 

Cụ thể, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh  và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc hãng, thay thế ông Lương Hoài Nam. Việc thay thế nhân sự 2 vị trí trên đồng thời diễn ra từ 13.8.

Đại diện Bamboo Airways cho biết: ông Lê Thái Sâm là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Ông có nhiều mối quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. 

Trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch HĐQT (7.2023 - 2.2024) và sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông đã tích cực đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành Hãng, đặc biệt trong giai đoạn hãng chuyển mình và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Ông Lương Hoài Nam rời Bamboo Airways - Ảnh 2.

Ông Trương Phương Thành - Tân Tổng giám đốc Bamboo Airways

Trong khi đó, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn. Gắn bó với Bamboo Airways từ 2019 - 2024 với vai trò Phó Tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm và chỉ số đúng giờ của hãng. Từ tháng 6.2025, ông Thành đã trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc, tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.

Phía Bamboo Airways khẳng định mọi hoạt động vận hành và khai thác của hãng vẫn diễn ra liên tục, ổn định và đúng theo kế hoạch. Hãng luôn đặt an toàn bay, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của hành khách, đối tác, cổ đông là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định và chiến lược phát triển.

