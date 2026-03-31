Nhà hàng Việt giữa Melbourne: Góc quê hương ở xứ sở chuột túi

Đó là nhà hàng Duong Melbourne - Ẩm thực Tây Bắc do chị Nguyễn Quỳnh Lâm (38 tuổi) sáng lập từ năm 2017. Hành trình mang hương vị quê hương đến xứ sở chuột túi của chị khiến nhiều người chú ý.

Từ nỗi nhớ món ăn quê nhà

Nhiều năm qua, hình ảnh nhà hàng của chị Quỳnh Lâm với đa dạng món ăn đặc trưng vùng núi Tây Bắc, đón lượng lớn thực khách bản địa và quốc tế, được cư dân mạng chia sẻ và trở thành điểm hẹn của người Việt xa quê.

Chị Quỳnh Lâm mở nhà hàng gần 10 năm nay

Chị Quỳnh Lâm sang Úc sinh sống từ năm 2014 và 2 năm sau quyết định mở quán ăn nhỏ khoảng 10 bàn. Ban đầu, đây đơn giản là cách để chị vơi nỗi nhớ những món ăn quê nhà, đồng thời giới thiệu ẩm thực Việt đến cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

"Mình là người Sơn La. Thời điểm đó, khu vực mình sống gần như chưa có nhà hàng nào bán các món Tây Bắc nên mình thử làm. May mắn được khách ủng hộ, từ quán nhỏ ban đầu nay đã phát triển thành nhà hàng rộng khoảng 500 m², có thể phục vụ cùng lúc 200 khách", chị chia sẻ.

Thời gian đầu, khó khăn lớn nhất với chị là thiếu kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng và quầy uống (F&B), nhưng nhờ kiên trì học hỏi, nhà hàng của chị hoạt động dần ổn định.

Về nguyên liệu, chị cho biết một số phải nhập từ Việt Nam thông qua các đơn vị chuyên vận chuyển, số khác được thay thế bằng nông sản bản địa nhưng vẫn giữ hương vị đặc trưng. "Các món ăn Tây Bắc đã gắn bó với mình từ nhỏ nên việc chế biến không quá khó", chị nói.

Hiện nhà hàng phục vụ khoảng 30 món chính, trong đó có "món signature" là mẹt nướng Tây Bắc (heo, bò, gà, cá) ăn kèm chẩm chéo. Ngoài ra, còn nhiều món quen thuộc như chè, lẩu ếch, gà đen…

Các món ăn mang đậm phong cách Tây Bắc tại nhà hàng Việt ở Melbourne ẢNH: NVCC





Thực khách "phải lòng"

Không gian nhà hàng được trang trí với hoa mơ, hoa mận, vải thổ cẩm… gợi nhớ vùng núi phía bắc Việt Nam. Trong các dịp đặc biệt, nhân viên còn mặc trang phục dân tộc Thái, dân tộc Mông để đón khách.

Nhà hàng mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, chi phí trung bình từ 20 - 35 USD/thực khách. Theo chị Lâm, khoảng 30% khách là người bản địa, 70% còn lại là người Việt và khách châu Á.

Nhà hàng tại 82 Warwick Rd, Sunshine North VIC 3020, Úc

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, khách quen của nhà hàng, chia sẻ: "Sống xa quê nên rất nhớ hương vị cơm nhà, mình tìm đến và ăn ở đây từ những ngày đầu mở cửa tới giờ. Đây không chỉ là nơi ăn uống, mà còn là nơi để nhớ về Việt Nam".

Trong khi đó, chị Christine Quach (du khách Canada) cho biết nhóm của chị tình cờ biết đến quán và quyết định ghé thử. "Món ăn ngon, không gian ấm cúng. Ước gì chúng tôi sống gần đây hơn để quay lại", chị nói.

Hiện nhà hàng có khoảng 12 nhân viên. Với chị Quỳnh Lâm, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là được kể những câu chuyện về văn hóa Việt thông qua món ăn đến với thực khách.