Du khách nhà giàu cũng choáng vì giá cả tăng cao

Vào tháng 3, Nick Fry, từng là chủ đội đua Công thức 1 (F1), tìm cách thay đổi một vài chuyến đi sắp tới. Đầu tiên, du khách nhà giàu này cần đổi chuyến bay hạng thương gia từ Phoenix, Mỹ đến London, Anh sớm hơn 24 giờ do trường hợp khẩn cấp của gia đình. Phản hồi từ hãng hàng không British Airways là thêm 5.100 bảng Anh (khoảng 180 triệu đồng), gần bằng giá vé khứ hồi ban đầu.

Fry, hiện là Chủ tịch của Motion Applied, công ty cung cấp thiết bị điện tử cho các đội đua F1, quyết định chọn hạ hạng xuống hạng phổ thông cao cấp với giá vé rẻ hơn.

Sau đó, ông xem xét việc thay đổi kế hoạch cho kỳ nghỉ gia đình 10 ngày ở Nam Phi với chi phí gần 45.000 bảng Anh. Để bay sớm hơn một ngày với Virgin Atlantic và thêm một đêm nghỉ tại khách sạn The One & Only, ông được báo giá thêm 21.000 bảng Anh. Ông đã từ chối, theo Bloomberg.

Du khách nhà giàu bắt đầu phản ứng với giá cả tăng vọt ẢNH: UCG

Nếu Fry đang ngần ngại trước giá vé hạng thương gia và khách sạn cao cấp, thì ngành du lịch đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Chính những người chi tiêu mạnh tay như ông đã giúp ngành này trụ vững kể từ đại dịch. Trong bối cảnh gián đoạn tại các điểm đến sinh lợi như Dubai, giá nhiên liệu tăng cao và biến động thị trường chứng khoán, các hãng hàng không và khách sạn có thể đang xem xét việc tăng giá đáng kể để bảo vệ lợi nhuận nhưng cũng đối mặt với các rủi ro.

Tình hình hiện nay cũng tạo ra một nhu cầu mới. Nhiều du khách nhà giàu phương Tây lẽ ra sẽ đến Dubai - điểm đến xa xỉ - sẽ tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Đó là các địa điểm có thời tiết ấm áp khác, bao gồm Tây Ban Nha, quần đảo Canary và vùng Caribbean.

Trong khi đó, giá phòng trung bình mỗi ngày tại các khách sạn hạng sang ở Mỹ đã tăng 38% từ năm 2019 đến năm 2026 so với mức tăng ở phân khúc bình dân trong cùng kỳ là 12%. Tại Pháp, Ý và Tây Ban Nha, giá cả thậm chí còn tăng chóng mặt hơn. "Chúng tôi nhận thấy rằng giá cả của các chỗ ở hạng sang đang bắt đầu giống với hàng hóa xa xỉ hơn là sản phẩm dịch vụ khách sạn", Richard Clarke, nhà phân tích tại công ty môi giới Bernstein, nói.

Nhưng đây chính là bài học cho các hãng hàng không và nhà điều hành khách sạn đang muốn tăng giá: Ngay cả người giàu cũng không thích bị chặt chém.

Một ví dụ điển hình là Chanel thời điểm hậu Covid-19. Hãng thời trang này trở thành chủ đề chính trong các cuộc thảo luận về giá cả leo thang sau khi giá của một trong những chiếc túi dễ nhận biết nhất của hãng, chiếc 2.55 large flap, gần như tăng gấp đôi kể từ năm 2019, theo các nhà phân tích tại HSBC Holdings Plc. Năm 2024, doanh số của Chanel giảm 4%.

Nhu cầu du lịch sẽ xuống thấp trong thời gian tới nếu chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng ẢNH: REUTERS

Nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, thì việc đi lại nói chung có thể bị hạn chế. Đáng chú ý, Deutsche Bank nhận thấy giá vé máy bay cho các chuyến đi ba tuần tới không tăng mạnh như giá vé cho các chuyến đi ngay lập tức, trong khi giá một số tour du lịch tàu biển thậm chí đã bắt đầu giảm - có lẽ là dấu hiệu báo trước về sự suy giảm nhu cầu du lịch trong tương lai.

Tác động dây chuyền tiềm tàng từ chiến tranh, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán Mỹ, là một mối nguy hiểm khác. Người giàu dễ bị ảnh hưởng bởi những cú sốc về bất động sản hoặc cổ phiếu hơn là sự tăng giá của các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Thêm vào đó, việc nhiều người đã thỏa mãn niềm đam mê du lịch của mình trong vài năm qua có thể khiến họ giảm bớt một số kế hoạch nghỉ dưỡng. Ngành du lịch hiện không thể trông chờ vào nhu cầu bị dồn nén hay thị trường chứng khoán khởi sắc. Vì vậy, nếu họ cứ khăng khăng tăng giá, họ có thể nhận thấy rằng những du khách nhà giàu như Nick Fry sẽ sớm bắt đầu phản ứng.