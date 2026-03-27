Nhiều du thuyền vẫn mắc kẹt ở Trung Đông

Tổng cộng 6 du thuyền vẫn đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư do xung đột ở Trung Đông, buộc các hãng phải hủy bỏ hàng loạt chuyến đi và biến những thiên đường nổi trên biển trở nên hỗn loạn. Mặc dù phần lớn trong số 15.000 hành khách trên du thuyền bị mắc kẹt trước đó trong khu vực nguy hiểm đã được hồi hương bằng cách sử dụng chuyến bay thuê riêng và những phương án di chuyển khác, nhưng vẫn còn khoảng 6 du thuyền và hàng ngàn thủy thủ đoàn chưa được may mắn như vậy.

Theo People, các du thuyền này bao gồm MSC Euribia (đang ở Dubai), Mein Schiff 4 của TUI (đang ở Abu Dhabi), Mein Schiff 5 (đang ở Doha), Discovery của Celestyal Cruises (đang ở Dubai), Journey (đang ở Doha), và AroyaManara của Ả Rập Xê Út (đang ở Dubai). Tất cả vị trí của chúng đều có thể được tìm thấy trên CruiseMapper.

Nhiều con tàu đang mắc kẹt trong vịnh Ba Tư ẢNH: MSC

Việc quay trở lại vùng biển an toàn hơn đòi hỏi phải đi qua eo biển Hormuz - điều hiển nhiên là không thể. Theo báo cáo, việc đưa khách trở về nước của các hãng tàu mất tới hai tuần.

Trước đó, đại diện của MSC Cruises cho biết, một "chiến dịch bay chuyên dụng" đã được khởi động để đưa hành khách trên tàu Euribia về nhà thông qua ít nhất năm chuyến bay thuê bao.

Hiện tại, các công ty bị ảnh hưởng phải tìm cách bố trí chỗ cho du khách trên các chuyến đi đã lên kế hoạch trong tương lai. TUI đã đưa ra thông báo rằng các chuyến đi theo lịch trình của tàu Mein Schiff 4 đến ngày 11 tháng 4 sẽ bị hủy bỏ, trong khi tàu Mein Schiff 5 sẽ bị tạm dừng cho đến ngày 24 tháng 4.

Hãng Celestyal Cruises cũng cho hay sẽ hủy bỏ ba chuyến đi đã lên lịch - hai chuyến hải trình Địa Trung Hải trên tàu Journey và một chuyến đi đến đảo Hy Lạp trên tàu Discovery. Trong khi đó, tàu Euribia của MSC sẽ không khởi hành trở lại cho đến chuyến đi khứ hồi từ Kiel, Đức vào ngày 2 tháng 5.