Theo Quyết định 633, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, thông qua 3 phương thức.

Người dân, tổ chức có thể phản ánh thông tin thông qua số điện thoại đường dây nóng 02436290196 vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ), gửi văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở Bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội hoặc thông qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm về đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Các nhóm hành vi được tiếp nhận, xử lý gồm: Vi phạm về hồ sơ, mốc địa giới hành chính; vi phạm về lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vi phạm về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp sổ hồng, trưng dụng đất, tài chính đất đai, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Hành vi vi phạm tài chính về đất đai; vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý; vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về đất đai; vi phạm về việc thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại điều 81 luật Đất đai.

Quyết định cũng giao Cục Quản lý đất đai có trách nhiệm theo dõi, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, báo cáo Bộ trưởng tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai theo định kỳ hằng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày 15.12 hằng năm).