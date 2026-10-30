Từ bữa cơm gần 600.000 đồng, 'lộ' vụ xây trái phép hơn 1.700 m2 ở Quảng Ngãi

Ngày 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết quán cơm B.C do bà T.T.M.T thuê mặt bằng (có nhà xây dựng trên đất) của ông L.Q.H (ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để kinh doanh trên thửa đất số 2655.

Thửa đất số 2655 thuộc xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) nơi xây dựng kinh doanh quán cơm B.C ẢNH: HẢI PHONG

Bị phạt 15 triệu đồng do xây dựng trên đất nông nghiệp

Trên phần diện tích đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 2655, ông L.Q.H có xây dựng công trình phục vụ hoạt động kinh doanh quán cơm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm: đổ bê tông làm sân diện tích hơn 382 m²; xây dựng tường bao diện tích hơn 944 m²; xây dựng mái hiên diện tích hơn 420 m². Tổng diện tích vi phạm là 1.747 m².

Trước hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai, UBND xã Nghĩa Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 5.5 đối với ông H. với số tiền 15 triệu đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày.

Quán cơm B.C có một phần xây dựng trên đất nông nghiệp ẢNH: HẢI PHONG

Đồng thời, qua kiểm tra thực tế, Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang phát hiện ông H. đặt bảng quảng cáo và tập kết một số vật dụng trên thửa đất số 1324, tờ bản đồ số 68, xã Nghĩa Giang, diện tích hơn 118 m², loại đất BHK, thuộc đất do UBND xã quản lý (phần diện tích còn lại sau thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Phòng Kinh tế xã đã yêu cầu ông H. tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di dời vật dụng ra khỏi thửa đất số 1324 và khôi phục hiện trạng ban đầu của thửa đất. Đến nay, ông H. đã chấp hành, hoàn thành việc tháo dỡ và di dời vật dụng theo yêu cầu.

Vẫn chưa khắc phục toàn bộ vi phạm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 30.10, quán cơm B.C khá vắng vẻ. Quán được xây tường gạch cao khoảng 2 m, trên lợp tôn, nền được đổ bê tông kiên cố. Diện tích xây dựng vi phạm trên thửa đất số 2655 vẫn chưa được khắc phục.

Trả lời về việc tại sao qua hơn 5 tháng, công trình vi phạm trên đất nông nghiệp vẫn chưa được xử lý triệt để, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, cho biết vụ việc xảy ra lúc chưa sáp nhập xã. Khi tiếp nhận, chính quyền địa phương (sau sáp nhập) đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính chủ đất; còn biện pháp khắc phục hậu quả, địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiên cứu các quy định để có hướng xử lý đúng quy định pháp luật.

Quán cơm B.C vào trưa ngày 30.10 khá vắng vẻ ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ông Đức (52 tuổi, quê Hải Phòng, hiện ở TP.HCM) đăng tải video, hình ảnh phản ánh việc gia đình ông phải trả số tiền cao cho một bữa cơm tại quán cơm B.C, thuộc xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi).

Theo ông Đức, ngày 22.10, gia đình ông gồm 4 người, đi ô tô từ Hải Phòng vào TP.HCM. Khi đến Quảng Ngãi, có ghé quán cơm B.C ăn trưa, gồm nửa con gà luộc, 1 đĩa rau lang luộc, 1 đĩa thịt kho trứng, 1 tô canh cải thịt và một tô cơm trắng, được quán tính 640.000 đồng.

Theo ông Đức, với mức giá nửa con gà luộc 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng, cơm trắng 50.000 đồng là quá cao so với một bữa cơm bình dân. Quán cũng không niêm yết giá đầy đủ các món ăn, nhân viên không thông báo giá trước khi khách gọi món.

Ông Đức phản ứng dẫn đến tranh cãi, nhưng sau đó nhân viên quán đồng ý giảm giá nửa con gà luộc từ 300.000 đồng còn 250.000 đồng, tổng tiền bữa ăn còn 590.000 đồng.

Hóa đơn tính bữa cơm trưa gia đình ông Đức ăn tại quán cơm B.C ẢNH: CÔNG ĐỨC

Liên quan vụ việc, bà chủ quán cơm B.C, cho biết khi vào quán nhóm ông Đức gọi nửa con gà luộc cùng một số món ăn khác. Theo bà, sau khi món gà được mang ra, khách cho rằng lượng thịt hơi ít nên yêu cầu nhân viên bổ sung cho đầy đĩa. Nhân viên quán thêm thịt gà trước khi mang lên phục vụ khách.

Bà chủ quán ăn giải thích giá nửa con gà luộc tại quán là 250.000 đồng. Tuy nhiên, do khách yêu cầu bổ sung thịt nên nhân viên tính tổng giá phần gà là 300.000 đồng.

Trước sự việc trên, ngày 29.10, UBND xã Nghĩa Giang đã lập đoàn liên ngành xuống quán cơm B.C để kiểm tra hoạt động kinh doanh và xác minh sự việc.

Qua kiểm tra bước đầu, đoàn liên ngành xác định quán cơm B.C có vi phạm về niêm yết giá.

Cụ thể, các món gà luộc, rau lang luộc và cơm trắng không có trong bảng niêm yết giá của quán. Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản các vi phạm để làm căn cứ xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.