Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi được điều động làm Bí thư xã Sơn Tây Thượng

Sáng 29.10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ẢNH: HẢI PHONG

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh văn phòng UBND tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 2.11.

Công bố các quyết định về việc phân công và chỉ định ông Hoàng Trung Thông, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 2.11.

Ông Trần Hoài Thu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động đến công tác tại UBND tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tặng hoa, trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cán bộ được bổ nhiệm, điều động ẢNH: HẢI PHONG

Luân chuyển anh Trần Đăng Minh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, về công tác tại xã Sơn Tây Thượng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định ông Nguyễn Đức Hương, Phó giám đốc Sở Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Bảo Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đắk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ định ông Nguyễn Quang Thạch, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Trần Thị Yến thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngok Tụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp nhận ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Luân chuyển ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, về công tác tại xã Ba Gia, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết đây là đợt kiện toàn, sắp xếp cán bộ đầu tiên kể từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến nay. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ có chất lượng, có tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hiện tại và tạo cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo, theo đúng quy định.

Theo ông Niên, việc kiện toàn Tổ nghiên cứu chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Những yêu cầu phát triển mới của tỉnh đòi hỏi công tác tham mưu phải sâu sát thực tiễn, có tầm nhìn và đề xuất được giải pháp khả thi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn các nhân sự có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, am hiểu thực tiễn và có chuyên môn phù hợp, nhằm kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với năng lực nghiên cứu, phân tích và tham mưu.

Đối với các nhân sự được điều động, luân chuyển, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp xã, các nhân sự được điều động, luân chuyển, bố trí nhiệm vụ lần này là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý hoặc có triển vọng phát triển, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tin tưởng những nhân sự được điều động, luân chuyển, bố trí nhiệm vụ lần này sẽ sớm ổn định công việc, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ ẢNH: HẢI PHONG

"Dù công tác ở lĩnh vực hay địa bàn nào, mỗi cán bộ đều được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Sự tin tưởng đó cần được đáp lại bằng tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt và kết quả công việc cụ thể. Tôi tin tưởng những nhân sự được điều động, luân chuyển, bố trí nhiệm vụ lần này sẽ sớm ổn định công việc, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030", ông Niên nhấn mạnh.