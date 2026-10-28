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    Kiểm tra, xử phạt nhiều nhà thuốc vi phạm ở TP.HCM

    Đỗ Trường - Ni Na
    UBND phường Tân Khánh (TP.HCM) kiểm tra, xử phạt 7 nhà thuốc vi phạm với tổng số tiền 78,5 triệu đồng.

    Vừa qua, UBND phường Tân Khánh (TP.HCM) triển khai kiểm tra nhà thuốc, các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn phường.

    Qua kiểm tra thực tế 9 cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh, hành nghề y - dược - mỹ phẩm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 nhà thuốc với tổng số tiền 78,5 triệu đồng.

    Kiểm tra, xử phạt nhiều nhà thuốc vi phạm ở TP.HCM- Ảnh 1.

    Phường Tân Khánh kiểm tra, xử phạt 7 nhà thuốc trên địa bàn phường

    ẢNH: PHƯỜNG TÂN KHÁNH

    Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hành nghề dược. Cụ thể, một số nhà thuốc không duy trì đầy đủ các điều kiện về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật vắng trong thời gian cơ sở hoạt động nhưng không thực hiện ủy quyền theo quy định.

    Ngoài ra, một số nhà thuốc có người hành nghề chưa tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn y, dược định kỳ theo quy định.

    Kiểm tra, xử phạt nhiều nhà thuốc vi phạm ở TP.HCM- Ảnh 2.

    Hoạt động kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người dân

    ẢNH: PHƯỜNG TÂN KHÁNH

    UBND phường Tân Khánh cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động hành nghề y - dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các nhà thuốc, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.

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