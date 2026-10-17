Ngày 17.10, Sở Y tế TP.HCM thông tin về kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong tuần qua.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, Sở Y tế xử phạt Công ty cổ phần đầu tư Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bình Dương (trên đường Ngô Gia Tự, khu 10, phường Thủ Dầu Một) với số tiền 94 triệu đồng. Công ty này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 2 tháng.

Nguyên nhân là công ty cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép và không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định.

Bà N.T.K.O (xã Kim Long) bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 7 tháng rưỡi do khám chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề.

TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở vi phạm khám chữa bệnh, mỹ phẩm, dược phẩm ẢNH MINH HỌA: AI

Trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Sở Y tế xử phạt 10 đơn vị với tổng số tiền hơn 291 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Đào tạo K&N (phường An Lạc) bị xử phạt 75 triệu đồng. Công ty vi phạm do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn, kể cả nhãn phụ, hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định về nhãn hàng hóa.

Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thu hồi, tiêu hủy hàng hóa vi phạm; phải ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; đồng thời nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định pháp luật.

Công ty TNHH Hóa dược Toàn Phúc (xã Bình Mỹ) bị xử phạt 85 triệu đồng do mở rộng kho bảo quản trên cơ sở cấu trúc kho hiện có hoặc sửa chữa, thay đổi cấu trúc, bố trí kho bảo quản nhưng không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng theo quy định.

Ngoài ra, công ty bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn; bảo quản không đúng địa điểm kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Ngoài phạt tiền, công ty còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược trong thời hạn 4 tháng rưỡi.