Tước chứng chỉ hành nghề, xử phạt nhiều cơ sở dược tại TP.HCM

Ngày 2.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ban hành 14 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, với tổng số tiền hơn 265 triệu đồng.

Cơ sở kinh doanh dược bị xử phạt 172,5 triệu đồng

Theo danh sách các cơ sở vi phạm hành chính, địa điểm kinh doanh số 3, Công ty cổ phần dược phẩm MEDX (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Bình Dương), là trường hợp có mức xử phạt cao nhất, với số tiền 172,5 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định có nhiều vi phạm liên quan đến hoạt động mua, bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế với các cơ sở không đáp ứng điều kiện kinh doanh dược hoặc không đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép.

Ngoài ra, cơ sở còn bị xác định không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng, cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng. Đồng thời, có hành vi cung cấp thông tin, kinh doanh hoặc buôn bán hàng giả, hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet.

Một trường hợp đáng chú ý khác là bà H.T.N.T (126 Phú Thọ, phường Minh Phụng) bị xử phạt 32,75 triệu đồng.

Bà T. bị xác định hành nghề dược khi không có chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ tại vị trí công việc phải có chứng chỉ theo quy định.

Đồng thời, cá nhân này còn có hành vi mua, bán thuốc, dược liệu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc không đúng phạm vi kinh doanh được cấp.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện tượng dược sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn nhà thuốc vắng mặt khi nhà thuốc đang hoạt động trở nên phổ biến ẢNH MINH HỌA: AI





Bị tước chứng chỉ hành nghề, buộc tiêu hủy thuốc

Hộ kinh doanh nhà thuốc Kiêm (xã Nhà Bè) bị xử phạt 1,5 triệu đồng do mua, bán thuốc, dược liệu thuộc các trường hợp không được phép kinh doanh theo quy định, trong đó có thuốc đã có thông báo thu hồi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc đã hết hạn sử dụng.

Ngoài tiền phạt, chứng chỉ hành nghề dược của bà N.T.T.H bị tước quyền sử dụng trong thời hạn 4 tháng 15 ngày. Cơ sở cũng phải nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu vi phạm.

Tương tự, cơ sở Đức Chính (114 Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ) bị xử phạt 13,75 triệu đồng do mua, bán thuốc, dược liệu thuộc các trường hợp không được phép kinh doanh và bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Cơ sở này còn bị áp dụng biện pháp tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Đ.T.A.T (bà T. cũng chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm), đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu vi phạm. Riêng bà T. còn bị xử phạt 3,5 triệu đồng.

Nhiều người phụ trách chuyên môn không có mặt ở nhà thuốc

Danh sách cũng ghi nhận nhiều trường hợp bị xử phạt do người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động mà không ủy quyền theo quy định.

Các cơ sở bị xử lý với hành vi này gồm: Nhà thuốc Ân Phúc, Nhà thuốc Tuệ Lâm 10, Nhà thuốc Thảo Kim, Nhà thuốc Bình Đường 2, Nhà thuốc An Phú, Nhà thuốc Ngọc Trinh 9. Mức phạt mỗi cơ sở là 4 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần bệnh viện Thuận Mỹ TDM (152 Huỳnh Văn Cù, phường Thủ Dầu Một) bị xử phạt 15 triệu đồng do bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại sai quy định.