    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Xử phạt nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM hoạt động quá phạm vi chuyên môn

    Duy Tính
    Duy Tính
    Sở Y tế TP.HCM xử phạt 3 cơ sở y tế với tổng số tiền 244 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của một số cá nhân.

    Ngày 30.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty TNHH đầu tư bệnh viện JV Nhật Việt (Phòng khám đa khoa JV Nhật Việt, 73 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm) số tiền 90 triệu đồng. 

    Công ty bị xử phạt do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.

    Ông Đ.V.C, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại Công ty TNHH đầu tư bệnh viện JV Nhật Việt, bị xử phạt 7,5 triệu đồng do không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở hoạt động. Sở Y tế đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của ông C. trong 2 tháng.

    Cũng tại công ty này, 2 cá nhân khác bị phạt 2 triệu đồng/người do không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định.

    Xử phạt nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM hoạt động quá phạm vi chuyên môn - Ảnh 1.

    Nhiều cơ sở y tế hoạt động quá phạm vi chuyên môn được cấp phép

    ẢNH MINH HOẠ: AI

    Công ty TNHH phòng khám tư nhân Hiệp Lợi (tầng 1, tòa nhà 262/3 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú) bị xử phạt 88 triệu đồng.

    Theo Sở Y tế TP.HCM, công ty này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép; không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi cho cơ quan chức năng; không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động khám chữa bệnh theo quy định. Ngoài ra, Sở còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của ông T.Đ.K trong thời hạn 1 tháng.

    Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của ông B.T.D (Hộ kinh doanh cơ sở dịch vụ y tế Y sĩ D.) trong 3 tháng và xử phạt 66 triệu đồng.

    Ông D. bị xử phạt do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép và bán thuốc dưới mọi hình thức.

    Tin liên quan

    Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ một người Úc tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

    Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ một người Úc tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

    Sở Y tế TP.HCM yêu cầu đánh giá toàn diện vụ một người Úc tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện quốc tế trên địa bàn.

    Khám phá thêm chủ đề

    Sở Y tế Tp.HCM tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng chỉ hành nghề Hồ sơ bệnh án

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận