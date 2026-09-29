Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ một người Úc tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 30.9, Sở Y tế TP.HCM thông tin về trường hợp tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 21.9, Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp người bệnh W.D.J (65 tuổi, quốc tịch Úc), được chuyển đến bệnh viện ngày 20.9 trong tình trạng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện quốc tế trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tiến hành xác minh tại bệnh viện quốc tế nói trên, kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án và các nội dung liên quan đến quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi và điều trị người bệnh. Bệnh viện này đã báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để Sở Y tế xem xét.

Bệnh nhân đặt túi ngực, hút mỡ, tạo hình thành bụng

Theo hồ sơ và báo cáo của bệnh viện quốc tế này, ngày 4.9, bệnh nhân được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5.9.

Ngày 9.9, bệnh nhân tiếp tục nhập viện để thực hiện hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận bệnh nhân có một số yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, sử dụng máy CPAP (thiết bị hỗ trợ hô hấp) tại nhà.

Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám, đánh giá, bệnh nhân được phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú và được phẫu thuật cấp cứu ngày 19.9.

Sau phẫu thuật cấp cứu, tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến nặng. Bệnh viện đã hội chẩn với ê kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực, thực hiện can thiệp VV-ECMO tại giường và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tãi đây, mặc dù được tích cực điều trị, nhưng bệnh nhân không qua khỏi, tử vong ngày 22.9.

Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện quốc tế nói trên tổ chức hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị bệnh nhân. Đồng thời, Sở Y tế mời các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ tham gia đánh giá, tư vấn chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và đánh giá, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Sở Y tế lưu ý nguy cơ khi phẫu thuật thẩm mỹ

Sở Y tế TP.HCM lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, có thể phát sinh các nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Đối với người có bệnh nền hoặc các yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, hô hấp... việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp phù hợp và bảo đảm an toàn người bệnh.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy trình chuyên môn liên quan đến đánh giá trước phẫu thuật; chỉ định và phương pháp phẫu thuật; gây mê hồi sức; theo dõi hậu phẫu; xử trí cấp cứu; hội chẩn, chuyển tuyến; tư vấn và giải thích cho bệnh nhân, thân nhân.

Các cơ sở cần đặc biệt lưu ý đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật; theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường; chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí.

Tăng cường kiểm tra phẫu thuật thẩm mỹ Sở Y tế TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.cường kiểm tra phẫu thuật thẩm mỹ.



