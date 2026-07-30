Đề nghị truy tố ông chủ Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris

Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 3 bị can Nguyễn Đình Đức (48 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Thị Thư (36 tuổi, trú xã Thượng Phúc, Hà Nội) và Nguyễn Thành Trung (48 tuổi, trú xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an làm việc với người liên quan trong vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Hưng Yên cáo buộc Nguyễn Đình Đức là Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris và là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng nhu cầu của nhiều người muốn có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần tham gia đào tạo, không phải học và thi để được cấp chứng chỉ theo quy định, các bị can đã nhận thông tin, hồ sơ và tiền của người có nhu cầu sau đó làm giả, cấp khống các loại chứng chỉ để bán nhằm thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Đức đã chỉ đạo Thư, Thư tiếp tục chỉ đạo Trung nhận thông tin cá nhân và tiền của người có nhu cầu mua chứng chỉ. Sau đó, Đức tự làm và bán chứng chỉ của Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris cho người có nhu cầu, không phải học, không phải thi.

Kết quả điều tra xác định Đức đã hưởng lợi 65,7 triệu đồng, Thư hưởng lợi 36,5 triệu đồng và Trung hưởng lợi 5,6 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên tin tưởng, mua các loại văn bằng, chứng chỉ được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc từ các đối tượng không có chức năng, thẩm quyền cấp phát.

Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân chỉ tham gia các khóa đào tạo tại các cơ sở được cấp phép và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật để xử lý theo quy định.