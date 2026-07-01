Bắt ông chủ chuỗi nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Chiều 1.7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam trên địa bàn TP.HCM.

Trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Hồ Ngọc Tiên Trung lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín rồi chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau đó, ông Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, ông Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt, trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Hằng và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là bị hại trong vụ án. Hiện

Cảnh sát thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, TP.Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để giải quyết theo quy định.