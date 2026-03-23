Vụ sử dụng và làm giả tài liệu ở Mũi Né: Bắt giam bà Trần Quế Thy

H.Linh
23/03/2026 16:36 GMT+7

Trong quá trình điều tra vụ án sử dụng và làm giả tài liệu để tranh chấp đất đai tại Mũi Né, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Quế Thy.

Trưa 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Quế Thy (53 tuổi, ở phường Mũi Né) để tiếp tục điều tra về hành vi sử dụng và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 20.3.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ (nay thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng). 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhiều tài liệu do bà Thy cung cấp có dấu hiệu bị làm giả. Cụ thể, theo kết luận giám định của cơ quan khoa học hình sự, toàn bộ chữ viết, chữ ký và dấu tròn mang nội dung "Phòng địa chính thành phố Phan Thiết" trên tờ bản đồ vị trí tỷ lệ 1/2.000 (chủ sử dụng là Trần Quế Thy, lập ngày 4.12.2001) đều là giả.

Ngoài ra, bản kết luận giám định số 214 ngày 13.3.2025 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định 2 hóa đơn bán hàng số 001655… và 001656 do bà Thy cung cấp cho Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết (cũ) trong 3 vụ án dân sự đều có dấu hiệu bị tẩy xóa, chỉnh sửa. Những tài liệu này được xác định là chứng cứ quan trọng trong các vụ tranh chấp đất đai, nhưng lại mang dấu hiệu giả hồ sơ tài liệu, làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Trần Quế Thy để điều tra về hành vi sử dụng và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

ẢNH: H.LINH

Làm giả tài liệu để tranh chấp 2,7 ha đất

Theo hồ sơ, trước đó bà Trần Quế Thy đã khởi kiện tranh chấp đất đai với ông Bùi Văn Ốm (65 tuổi), ông Lê Văn Thành (55 tuổi) và ông Đặng Thành Lập (57 tuổi, cùng ở phường Mũi Né). Diện tích tranh chấp khoảng 2,7 ha tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũ.

Tại tòa, cả 3 bị đơn trình bày khu đất (khoảng 2,7 ha) do họ khai phá từ nhiều năm trước để trồng cây lâu năm; nhiều cây trong khu đất đã phát triển thành cây cổ thụ.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, phía nguyên đơn bất ngờ cung cấp các tài liệu, gồm xác nhận của "Phòng Địa chính thành phố Phan Thiết" và các hóa đơn mua bán để chứng minh đã nhận chuyển nhượng khu đất từ trước khi các bị đơn khai hoang.

Dựa trên các tài liệu này, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết và Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên bà Thy thắng kiện.

Trong khi vụ án dân sự đang được giải quyết, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác hành vi sử dụng và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ba bị đơn gồm ông Ốm, ông Thành và ông Lập cho rằng bà Thy đã sử dụng các tài liệu không hợp pháp để cung cấp cho tòa án, nhằm tạo chứng cứ chiếm đoạt tài sản của họ.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (trước đây) đã thụ lý, tiến hành xác minh. Khi có kết luận giám định từ cơ quan khoa học hình sự, công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Sau sáp nhập tỉnh, vụ án sử dụng và làm giả tài liệu để tranh chấp đất đai tại phường Mũi Né được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Bình Thuận: Khởi tố vụ án làm giả hồ sơ tài liệu ở Mũi Né

Bình Thuận: Khởi tố vụ án làm giả hồ sơ tài liệu ở Mũi Né

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại P.Mũi Né (TP.Phan Thiết).

Khám phá thêm chủ đề

Làm giả tài liệu tài liệu giả Mũi Né tranh chấp đất đai Lâm Đồng
