Luân phiên nhân viên y tế: Phải làm trạm y tế TP.HCM mạnh lên

Chiều 28.9, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm việc với Sở Y tế về chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận nỗ lực của Sở Y tế trong xây dựng dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng đây phải là kế hoạch được thực hiện thường xuyên, liên thông, tích hợp nhiều giải pháp, nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu và từng bước phát triển mô hình y học gia đình.

Theo lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, phương châm thực hiện cần được xác định rõ: "Trạm y tế là trọng điểm, bệnh viện tuyến trên là nền tảng, nhân viên y tế luân phiên là trụ cột". Mô hình phải bảo đảm ba yếu tố liên thông, bao trùm và toàn diện, trong đó bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế, còn nhân viên y tế luân phiên đóng vai trò kết nối giữa hai tuyến.

Mặt khác, để việc luân phiên vận hành hiệu quả, không chỉ bố trí nhân sự mà phải xây dựng đầy đủ cơ chế, quy trình và điều kiện bảo đảm. Mỗi chính sách, trong đó có phụ cấp luân phiên, cần có quy định, tiêu chí cụ thể.

TP.HCM sẽ làm cho các trạm y tế mạnh lên bằng nhiều chương trình thiết thực ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện được phân công làm "bệnh viện đồng hành" cần được xác định như một hậu cứ chuyên môn, thực hiện chức năng hỗ trợ, chỉ đạo tuyến cho trạm y tế. Đồng thời phải có chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và chính quyền địa phương, giữa bệnh viện đồng hành với trạm y tế và giữa bệnh viện với nhân viên y tế luân phiên.

Nhân viên trước khi về cơ sở cần được tập huấn, đào tạo; đồng thời phải có quy trình chỉ đạo tuyến và phối hợp chuyên môn rõ ràng.

Một yêu cầu quan trọng được lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh là luân phiên không chỉ nhằm bổ sung nhân lực trước mắt mà phải tạo ra sự thay đổi về năng lực của trạm y tế. Sở Y tế cần xây dựng danh mục công việc, mục tiêu và kết quả đầu ra đối với nhân viên luân phiên. Sau một thời gian hỗ trợ, khi có thể rút lực lượng luân phiên, đội ngũ nhân viên y tế cơ hữu tại trạm phải được nâng cao về chuyên môn.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị gắn việc luân phiên nhân viên y tế với KPI, mô tả công việc và kết quả mong đợi, đồng thời chú trọng đào tạo liên tục. Có thể nghiên cứu lộ trình 18 tháng, chia thành từng giai đoạn đào tạo cụ thể; thời gian luân phiên có thể từ 12 tháng trở lên tùy vị trí và yêu cầu thực tế. Bên cạnh việc đưa nhân viên bệnh viện về cơ sở, có thể tổ chức cho nhân viên tại trạm y tế luân phiên lên bệnh viện tuyến trên để sinh hoạt chuyên môn, học tập và thực hành.

TP.HCM có thể triển khai nhiều mô hình thí điểm, đánh giá và lựa chọn cách làm phù hợp để nhân rộng. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng đội ngũ tại trạm y tế đủ năng lực để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế gần hơn, tốt hơn và liên tục hơn.

Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, tổ chức tập huấn và triển khai luân phiên nhân viên y tế về cơ sở, phấn đấu thực hiện từ cuối tháng 10. Về lâu dài, sau khi mô hình của thành phố vận hành ổn định, có thể nghiên cứu mở rộng kết nối, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế ở địa bàn giáp ranh.