Chính thức: Tất cả bệnh viện TP.HCM phải đồng hành, hỗ trợ 168 trạm y tế

Ngày 24.9, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sở đã thống nhất với các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực và bệnh viện chuyên khoa phương án phân công bệnh viện đồng hành với 168 trạm y tế, đồng thời luân phiên bác sĩ đến những trạm còn khó khăn về nhân lực.

Theo đó, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa đồng hành cố định. Bệnh viện được phân công sẽ khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, từ đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm đến chuyển tuyến.

Trạm y tế tại TP.HCM sẽ mạnh hơn, gần dân hơn và tạo niềm tin cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện đồng hành cũng hỗ trợ trạm y tế về quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

Song song đó, các bệnh viện chuyên khoa sẽ hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho toàn mạng lưới trạm y tế, tổ chức đào tạo, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao kỹ thuật phù hợp.

Mỗi trạm y tế sẽ được bệnh viện đa khoa hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, quản trị, đào tạo nâng cao tay nghề ẢNH: DUY TÍNH

Trước mắt, Sở Y tế và các bệnh viện sẽ tăng cường 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang khó khăn về nhân lực. Mục tiêu là bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bác sĩ luân phiên không chỉ khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu mà còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho đội ngũ tại chỗ.

Sau giai đoạn đầu, căn cứ nhu cầu thực tế của từng trạm, bệnh viện đồng hành sẽ đề xuất số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên phù hợp.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua chính sách hỗ trợ cho bác sĩ, nhân viên y tế đi luân phiên trạm y tế. Theo đó, mức hỗ trợ từ 8 - 20 triệu đồng/tháng, tùy trình độ và nếu đi Côn Đảo thì mức cao nhất là 30 triệu đồng/tháng.

Chính sách được kỳ vọng tạo thêm động lực để bác sĩ đi luân phiên cơ sở, gắn với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực đội ngũ tại chỗ.