Hàng loạt nhà thuốc vắng mặt người chịu trách nhiệm chuyên môn khi bị kiểm tra

Ngày 19.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, với tổng số tiền hơn 708 triệu đồng. Trong đó, tình trạng nhà thuốc vắng mặt dược sĩ phụ trách chuyên môn, bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc là vi phạm phổ biến.

Cụ thể, có tới 9 nhà thuốc bị xử phạt vì lỗi: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động (trừ trường hợp ủy quyền). Đối với cá nhân, mức phạt cho hành vi này là từ 3 - 5 triệu đồng (tổ chức bị phạt gấp đôi).

Đáng chú ý, Công ty TNHH dược phẩm dược liệu Hoàng Khang (phường Phú Thọ) bị xử phạt 108 triệu đồng. Công ty này vi phạm các lỗi: không có khu vực riêng/biển hiệu báo các sản phẩm không phải là thuốc; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ các thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Sở Y tế buộc Công ty TNHH dược phẩm dược liệu Hoàng Khang tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên liệu làm thuốc (thuốc Methyl predin sotone MKD 16mg, Plavix 75mg, Lomexin, Zinat 250mg, Glimeride Stella, Sadapron 300, Nexium 10mg) do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Khang (phường Chánh Hưng) bị xử phạt 100 triệu đồng. Công ty này có hành vi mua, bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đúng với địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với dược sĩ N.T.H.L.

Liên quan lĩnh vực mỹ phẩm, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (phường Tân Sơn Nhì) bị Sở Y tế TP.HCM bị xử phạt đến 140 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Công ty này còn đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm hoặc lưu thông sau thời điểm số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm hết thời hạn.

Công ty còn bị xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, nhưng không quá 24 tháng; đình chỉ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trong thời hạn 4 tháng 15 ngày.