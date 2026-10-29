Vụ bữa cơm gần 600.000 đồng ở Quảng Ngãi: Phát hiện vi phạm niêm yết giá

Chiều 29.10, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết qua kiểm tra bước đầu, đoàn liên ngành xác định quán cơm B.C có vi phạm về niêm yết giá. Cụ thể, các món gà luộc, rau lang luộc và cơm trắng không có trong bảng niêm yết giá của quán.

Sau khi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã lập biên bản các vi phạm để làm căn cứ xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ông Đức (52 tuổi, quê Hải Phòng, hiện ở TP.HCM) đăng tải video, hình ảnh phản ánh việc gia đình ông phải trả số tiền cao cho một bữa cơm tại quán cơm B.C, thuộc xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi).

Phiếu tính tiền bữa ăn trưa của gia đình ông Đức ẢNH: C.Đ

Theo ông Đức, ngày 22.10, gia đình ông gồm 4 người, đi ô tô từ Hải Phòng vào TP.HCM. Khi đến Quảng Ngãi, có ghé quán cơm B.C ăn trưa, gồm nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải thịt và một tô cơm trắng, được quán tính 640.000 đồng. Theo ông Đức, nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm trắng 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá này quá cao so với một bữa cơm bình dân, ông Đức phản ứng với nhân viên quán. Ông cho biết quán không niêm yết giá đầy đủ các món ăn, đồng thời nhân viên không thông báo giá trước khi khách gọi món, dẫn đến tranh cãi. Sau đó, nhân viên quán đồng ý giảm giá nửa con gà luộc từ 300.000 đồng còn 250.000 đồng, tổng tiền bữa ăn còn 590.000 đồng.

Liên quan vụ việc, bà chủ quán cơm B.C, cho biết khi vào quán, nhóm khách của ông Đức gọi nửa con gà luộc cùng một số món ăn khác. Theo bà, sau khi món gà được mang ra, khách cho rằng lượng thịt hơi ít nên yêu cầu nhân viên bổ sung cho đầy đĩa. Nhân viên quán thêm thịt gà trước khi mang lên phục vụ khách.

Bảng niêm yết món ăn tại quán cơm B.C ẢNH: MINH TRINH

Bà chủ quán ăn giải thích giá nửa con gà luộc tại quán là 250.000 đồng. Tuy nhiên, do khách yêu cầu bổ sung thịt nên nhân viên tính tổng giá phần gà là 300.000 đồng.

Đối với các món ăn còn lại, bà chủ cho biết quán đã áp dụng mức giá này từ lâu và có niêm yết giá. Theo bà, mỗi ngày quán phục vụ nhiều đoàn khách nhưng trước đó chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh về giá bán.