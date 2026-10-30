2 dự án hàng chục tỉ đồng ở Quảng Ngãi bỏ hoang, ai chịu trách nhiệm?

Công trình hàng chục tỉ đồng bỏ hoang

Men theo con đường bê tông nhỏ từ quốc lộ 1 đi về phía tây khoảng 1 km, chúng tôi tìm đến Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh (xã Tịnh Phong cũ, nay là thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, Quảng Ngãi). Nằm giữa cánh đồng thoáng đãng, công trình đào tạo nghề cho lao động địa phương bây giờ là dự án bỏ hoang, lạnh lẽo.

Một góc Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh (xã Tịnh Phong cũ, nay là xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Từ cổng đi vào, những khối nhà bê tông đồ sộ nằm im lìm giữa khuôn viên cỏ cây mọc um tùm. Nhiều dãy nhà xây dựng dang dở, phơi mình dưới nắng mưa, tường vách xuống cấp, không có người chăm sóc, bảo quản.

Cây dại phủ kín nhiều khoảng sân, lối đi. Những cánh cửa đóng im ỉm, hành lang vắng bóng người, khiến cả khuôn viên rộng lớn chẳng khác nào một công trình bị bỏ quên.

Một người dân sống gần dự án bỏ hoang cho biết, có những dãy nhà từng được xây dựng khá hoàn chỉnh nhưng sau nhiều năm không sử dụng đã bắt đầu thấm nước, ẩm mốc, nền nhà xuất hiện vết nứt. Đáng tiếc hơn, một số khu vực từng được đầu tư cửa kính, camera an ninh, hành lang lát gạch men... cũng không tránh khỏi cảnh xuống cấp.

Cây và cỏ dại mọc um tùm ở Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, do bỏ hoang nhiều năm ẢNH: PHẠM ANH

Công trình xây dựng bao nhiêu năm mà không đưa vào hoạt động gây lãng phí, mất mỹ quan và khiến người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự.

Cách Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh không xa là khu thể thao xã Tịnh Phong, nay thuộc xã Thọ Phong. Công trình này cũng chung cảnh ngộ khi được triển khai xây dựng nhưng chưa hoàn thiện đã rơi vào tình trạng bỏ hoang.

Khu thể thao xã Tịnh Phong cũ, nay thuộc xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Cảnh bên trong khu thể thao xã Tịnh Phong (cũ) ẢNH: PHẠM ANH

Từ cổng đi vào, nhiều khu vực vẫn là đất trống, cây bụi mọc um tùm. Những thân cây bị cưa ngang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Phải băng qua một đoạn đường cỏ dại mới đến được khu vực đã thi công, gồm mặt bằng sân vận động, khán đài, cổng và khu vệ sinh.

Dù một số hạng mục đã hình thành, nhưng toàn bộ khuôn viên là cỏ dại mọc tràn lan, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp. Khu vực khán đài được người dân tận dụng làm nơi phơi rơm.

Hai công trình, một phục vụ đào tạo nghề, một dành cho hoạt động thể thao cộng đồng, đều được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, nhưng sau nhiều năm vẫn đang dở dang.

Dự án dạy nghề gần 38 tỉ đồng không như kỳ vọng

Theo tìm hiểu, Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 38 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 4 tỉ đồng, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ gần 34 tỉ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2012 - 2014, trên diện tích hơn 3 ha.

Cổng của Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh ẢNH: PHẠM ANH

Theo thiết kế, trung tâm gồm nhiều hạng mục như khu học tập lý thuyết, khu thực hành 2 tầng, khu thực hành - lao động 1 tầng, hội trường, thư viện, khu hành chính - phụ trợ, khu rèn luyện thể chất ngoài trời cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đây là 1 trong 10 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu được Bộ LĐ-TB-XH lựa chọn đầu tư thí điểm trong giai đoạn 2012 - 2015. Mục tiêu là đào tạo nghề trình độ sơ cấp, tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Trung tâm cũng được định hướng tổ chức các khóa đào tạo nghề dưới 3 tháng, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có khó khăn về kinh phí, dự án không hoàn thành theo tiến độ. Tháng 2.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định chuyển giao dự án từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh cho Trường cao đẳng Công thương TP.HCM tiếp tục đầu tư và đưa vào hoạt động trong năm học 2016 - 2017.

Các khu nhà ở Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh có dấu hiệu xuống cấp ẢNH: PHẠM ANH

Sau khi tiếp nhận, trường tiếp tục chi hàng tỉ đồng để xây dựng tường rào, nhà bảo vệ, hệ thống cây xanh… Tuy nhiên, dự án vẫn không thể hoàn thành như kế hoạch. Lý do là đầu tư gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, mưa bão và tình hình tài chính của đơn vị.

Ngoài ra, dù UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển giao cơ sở vật chất của trung tâm cho trường, nhưng đơn vị chưa được cấp quyết định giao đất, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất... khiến nhà trường gặp khó khăn trong việc triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Cây cỏ um tùm ở khuôn viên Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh ẢNH: PHẠM ANH

Trong năm 2022, sau hơn 6 năm tiếp nhận, Trường cao đẳng Công thương TP.HCM có văn bản xin trả lại dự án cho tỉnh Quảng Ngãi. Đáng chú ý, dự án đã giải ngân hơn 20 tỉ đồng nhưng phát sinh nhiều tồn tại, do công trình được khởi công khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất.

Cũng trong năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát quá trình chuyển giao dự án; làm rõ việc thu hồi kinh phí Nhà nước đã đầu tư và công tác quyết toán có bảo đảm quy định pháp luật hay không.

Sau đó, dự án được đưa vào diện theo dõi đặc biệt thuộc nhóm công trình tồn đọng, kéo dài. Tỉnh cũng hủy bỏ quyết định chuyển giao cho Trường cao đẳng Công thương TP.HCM, thu hồi dự án để trực tiếp quản lý và tìm phương án khai thác mới.

Gỡ vướng mặt bằng, tìm hướng khai thác tài sản

Không chỉ Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, khu thể thao xã Tịnh Phong cũng kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, dự án khu thể thao xã Tịnh Phong nằm trong danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được triển khai từ năm 2018 với tổng kinh phí 3 tỉ đồng.

Khu vực khán đài của sân vận động ở khu thể thao xã Tịnh Phong ẢNH: PHẠM ANH

Diện tích thu hồi, bồi thường để thực hiện dự án hơn 11.846 m², ảnh hưởng đến 13 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vướng mắc liên quan đến việc bồi thường cho hộ ông Nguyễn Phúc (đã qua đời), do ông Nguyễn Ngọc Huy đại diện kê khai.

Cụ thể, thửa đất của hộ này có diện tích 2.572,6 m², trong đó diện tích thu hồi hơn 2.383 m², phần còn lại gần 190 m². Số tiền bồi thường, hỗ trợ được xác định hơn 494,7 triệu đồng, nhưng gia đình không thống nhất nên khởi kiện vụ án hành chính.

Vụ việc sau đó được TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm và TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Đến tháng 9.2024, UBND huyện Sơn Tịnh (cũ) ban hành quyết định thay thế phần bồi thường về cây cối, hoa màu cho hộ ông Huy, điều chỉnh giá trị từ 75 triệu đồng lên 76 triệu đồng.

Khu vệ sinh ở khu thể thao xã Tịnh Phong (cũ) ẢNH: PHẠM ANH

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều 26.10, ông Hòa cho biết UBND xã Thọ Phong đang tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án, tránh tình trạng công trình tiếp tục bỏ hoang, gây lãng phí.

Theo ông Hòa, phần kinh phí xây lắp công trình là 2,6 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 2,4 tỉ đồng. Phần còn lại chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Kinh phí dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện còn khoảng 670 triệu đồng chưa thực hiện.

Ông Hòa cho biết, xã đang tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc còn lại, hoàn thiện mặt bằng để thi công các hạng mục còn dang dở. Dự kiến trong năm 2027 sẽ hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

Đối với Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, hướng xử lý cũng đang được tỉnh triển khai. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều 28.10, ông Phan Đình Trung, Phó giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh đã có quyết định chuyển giao dự án (tài sản) này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác tài sản đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Việc chuyển giao tài sản, tháo gỡ vướng mắc đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng là những bước cần thiết. Điều mà người dân mong đợi là giải pháp cụ thể, để các công trình được khai thác hiệu quả.