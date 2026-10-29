Xót xa dự án chợ 70 tỉ đồng 'đắp chiếu' nhiều năm ở Quảng Ngãi

Dự án chợ tiền tỉ thành bãi đất hoang

Một buổi sáng gần đây, chúng tôi đến khu vực được người dân gọi là chợ Bò, thuộc xã Thọ Phong (Quảng Ngãi), chứng kiến những dãy ki ốt của dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong hiện ra trong cảnh hoang tàn.

Tường nhà loang lổ rêu mốc, cỏ dại mọc um tùm từ bên ngoài vào tận những gian hàng xây dựng dang dở. Nhiều nơi trở thành chỗ chứa củi, rơm rạ, vật dụng cũ. Còn khu đất trống bị tận dụng để nuôi gà, vịt, vứt rác, khiến cảnh quan nhếch nhác.

Dãy ki ốt xây dựng ở dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (Quảng Ngãi), hay gọi là chợ Bò, bỏ hoang nhiều năm ẢNH: PHẠM ANH

Một số ki ốt bỏ không được người dân tận dụng để buôn bán nhỏ. Một phụ nữ bán đồ ăn sáng tại đây cho biết thấy mặt bằng bị bỏ phí nên chị tận dụng làm nơi mưu sinh, kiếm thêm thu nhập.

Theo người dân, trước đây khu vực này là bãi đất trống, sau năm 1975 hình thành chợ tự phát để phục vụ nhu cầu mua bán. Khoảng 10 năm trước, chính quyền huyện Sơn Tịnh (cũ) triển khai xây dựng khu chợ mới với kỳ vọng đưa hoạt động kinh doanh vào nề nếp, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quốc lộ 1. Thế nhưng, công trình đang xây dựng thì dừng lại, để mặc các hạng mục phơi mưa nắng suốt nhiều năm.

Cỏ mọc phủ đầy khu dự án ẢNH: PHẠM ANH

Ông Hồ Hoàng (64 tuổi), người đã sinh sống tại khu vực này 34 năm, cho biết dự án nằm ở xóm 4, thôn Phong Niên Hạ, trước thuộc xã Tịnh Phong, nay là xã Thọ Phong. Theo ông, quá trình triển khai dự án gặp vướng mắc do người dân chưa đồng thuận với việc giải phóng mặt bằng và phương án đền bù.

"Chợ mới làm, đúc mê mà nước chảy tè le. Nước đã thấm xuống, chảy ròng ròng", ông Hoàng nói, chỉ tay về những dãy ki ốt có dấu hiệu xuống cấp. Với công trình bị bỏ hoang quá lâu, những hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng mà còn khiến khoản đầu tư hàng chục tỉ đồng đứng trước nguy cơ lãng phí.

Dãy ki ốt đã xuống cấp ẢNH: PHẠM ANH

Ông Hoàng hiện tận dụng một phần đất trống để dựng lều bán đồ nhậu vào buổi chiều và chăn nuôi gia súc. Theo ông, việc đưa chợ vào hoạt động là điều người dân mong đợi, nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào thành hiện thực.

Bên cạnh sự lãng phí, vị trí dự án cũng đặt ra những vấn đề cần tính toán về tổ chức giao thông. Khu vực này nằm bên quốc lộ 1, trong khi Trường tiểu học Thọ Phong ở sát bên. Vào giờ học sinh đến trường và tan học, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Lãng phí quá rồi! Mong muốn đưa chợ vào hoạt động hay không là quyết định của mấy ổng", ông Hoàng bày tỏ.

Vì sao dự án hơn 70 tỉ đồng dang dở?

Theo tìm hiểu, dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ) làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2019, với tổng vốn hơn 70 tỉ đồng. Mục tiêu là thay thế chợ Bò tự phát, giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quốc lộ 1, gây mất an toàn giao thông.

Chợ Bò tự phát từ năm 1975 đến nay, nằm dọc quốc lộ 1 gây mất an toàn giao thông nhiều năm qua ẢNH: PHẠM ANH

Theo thiết kế, dự án gồm khu chợ với 4 dãy ki ốt, nhà lồng có 60 quầy, cùng hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy. Nếu được hoàn thành, công trình sẽ tạo mặt bằng kinh doanh tập trung, góp phần cải thiện cảnh quan và trật tự tại khu vực.

Rác thải sinh hoạt vứt ở khu vực dự án ẢNH: PHẠM ANH

Tuy nhiên, dự án chỉ thi công được khoảng 30% khối lượng, trong khi tiến độ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70%, rồi phải dừng lại. Những bất đồng liên quan đến giá đền bù đất đai, nhà cửa… khiến việc bàn giao mặt bằng không thể hoàn tất. Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu kinh doanh tại chợ đề nghị được bố trí lô, sạp để buôn bán, thay vì phải tham gia đấu giá mới có mặt bằng.

Ki ốt thành nơi chất rơm, rạ ẢNH: PHẠM ANH

Các vướng mắc kéo dài khiến dự án dù được gia hạn thời gian thực hiện vẫn không thể hoàn thành như kỳ vọng. Công trình từng được xem là giải pháp chấm dứt tình trạng họp chợ tự phát trên quốc lộ 1, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh dang dở.

Qua nhiều năm, các hạng mục xây dựng xuống cấp, cỏ dại phủ kín. Trong khi đó, nhu cầu mua bán của người dân vẫn tồn tại, còn bài toán bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực chưa được giải quyết triệt để.

Khu dự án bị đổ chất thải xây dựng ẢNH: PHẠM ANH

Thực tế này cho thấy những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bố trí mặt bằng kinh doanh và phối hợp triển khai dự án cần được giải quyết đồng bộ ngay từ đầu. Khi các vướng mắc kéo dài, công trình không chỉ chậm phát huy hiệu quả đầu tư mà còn phát sinh nguy cơ xuống cấp. Vì vậy, để cho dự án này hoàn thiện thì nguy cơ tăng thêm chi phí và nguồn lực cần thiết là không tránh khỏi.

Sẽ hoàn thành vào năm 2028?

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, cho biết dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong đã được tỉnh bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý.

Bãi đất trống trong dự án, cỏ mọc um tùm ẢNH: PHẠM ANH

Ngày 26.10, ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi tiếp nhận dự án nói trên, đơn vị đã triển khai các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2028.

Trung tâm cũng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan để bảo đảm phù hợp với quy hoạch.

Sau đó, khi quy hoạch được phê duyệt, đơn vị sẽ bước vào tháo gỡ những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2028.

Ông Vinh cho rằng, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện bởi nếu để lâu, các hạng mục xây dựng ở đây sẽ xuống cấp, gây lãng phí.

Rác sinh hoạt vứt ở khu dự án ẢNH: PHẠM ANH

Không chỉ dự án chợ Tịnh Phong, trên địa bàn xã Thọ Phong còn có 2 công trình khác gặp khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện. Trong đó, Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh có tổng kinh phí 38 tỉ đồng, hiện do Sở Tài chính xử lý. Dự án khu thể thao Thọ Phong, với kinh phí 3 tỉ đồng, cũng vướng công tác bồi thường, đang được địa phương tìm cách tháo gỡ.

Nhiều công trình được đầu tư với kỳ vọng phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển địa phương nhưng lại chậm đưa vào sử dụng, để đất đai và tài sản công xuống cấp theo thời gian.

Với dự án Tịnh Phong, mốc hoàn thành năm 2028 là mục tiêu được đặt ra. Điều người dân mong đợi là các vướng mắc sớm được tháo gỡ, công trình được tiếp tục triển khai thực chất, tránh để thêm nhiều năm nữa trôi qua trong cảnh cỏ mọc, ki ốt hoang tàn và nguồn lực đầu tư bị bỏ phí.



