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    Sử dụng điện thoại khi lái xe, tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Tài xế xe đầu kéo bị lập biên bản xử phạt vì sử dụng điện thoại khi lái xe trên quốc lộ 14B.

    Ngày 28.10, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe đầu kéo có hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe.

    CSGT xử phạt tài xế xe đầu kéo dùng điện thoại khi lái xe- Ảnh 1.

    Hình ảnh tài xế xe đầu kéo sử dụng điện thoại khi lái xe trên quốc lộ 14B

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, Trạm CSGT Thăng Bình đã xác minh, xử lý phản ánh vi phạm giao thông qua thiết bị ghi hình do Cục CSGT chuyển đến.

    Theo nội dung phản ánh, lúc 9 giờ 40 ngày 26.10, trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng), người điều khiển ô tô đầu kéo biển số 75H-009.XX có hành vi cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.

    Đến sáng 27.10, lực lượng CSGT cho dừng phương tiện để xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.V.H (46 tuổi, ở tại thành phố Huế). Tại buổi làm việc, tài xế H. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

    CSGT xử phạt tài xế xe đầu kéo dùng điện thoại khi lái xe- Ảnh 2.

    Tài xế xe đầu kéo bị CSGT Công an thành phố Đà Nẵng lập biên bản vì sử dụng điện thoại khi lái xe

    ẢNH: CTV

    Theo quy định, với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

    Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là tài xế điều khiển phương tiện trọng tải lớn, cần tập trung quan sát, không sử dụng điện thoại khi lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

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