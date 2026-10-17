    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    CSGT Đà Nẵng xác minh nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Nhóm 6 phụ nữ ngồi bệt giữa khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân, để chụp ảnh trong lúc ô tô, xe máy đang lưu thông qua lại, khiến nhiều người rất bức xúc, lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Tối 17.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Trạm cửa ô Hòa Hiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

    CSGT Đà Nẵng xác minh nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh- Ảnh 1.

    Nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân để chụp ảnh

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Cùng ngày (17.10), mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục giống nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần Di tích Hải Vân quan (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) để chụp ảnh. Đáng chú ý, vị trí nhóm người chọn chụp ảnh là đoạn đường có độ dốc lớn, khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế, nhiều ô tô và xe máy đang lưu thông qua lại ngay sát vị trí này.

    Hình ảnh trên khiến nhiều người rất bức xúc, lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc ngồi giữa lòng đường tại khúc cua khuất tầm nhìn có thể gây nguy hiểm cho chính nhóm người chụp ảnh và những người tham gia giao thông trên cung đường đèo.

    Lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, đã giao các đơn vị xác minh nhóm du khách ngồi trên đường đèo Hải Vân gây cản trở giao thông để có biện pháp xử lý. 

    Đèo Hải Vân dài khoảng 21 km, nối thành phố Đà Nẵng với thành phố Huế, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và Di tích Hải Vân quan trên đỉnh đèo. Tuy nhiên, đây cũng là cung đường có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn dốc và khúc cua tay áo, đòi hỏi người tham gia giao thông phải hết sức thận trọng.

    Tin liên quan

    Lắp camera trên đèo Hải Vân để đảm bảo an toàn giao thông khu vực di tích

    Lắp camera trên đèo Hải Vân để đảm bảo an toàn giao thông khu vực di tích

    Đèo Hải Vân đoạn di tích Hải Vân quan sẽ được lắp camera và lập tổ tự quản để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho du khách tham quan.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đèo Hải Vân CSGT Đà Nẵng du khách 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh An toàn giao thông

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận