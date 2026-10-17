CSGT Đà Nẵng xác minh nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Tối 17.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Trạm cửa ô Hòa Hiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Nhóm 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân để chụp ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng ngày (17.10), mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục giống nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần Di tích Hải Vân quan (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) để chụp ảnh. Đáng chú ý, vị trí nhóm người chọn chụp ảnh là đoạn đường có độ dốc lớn, khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế, nhiều ô tô và xe máy đang lưu thông qua lại ngay sát vị trí này.

Hình ảnh trên khiến nhiều người rất bức xúc, lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc ngồi giữa lòng đường tại khúc cua khuất tầm nhìn có thể gây nguy hiểm cho chính nhóm người chụp ảnh và những người tham gia giao thông trên cung đường đèo.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, đã giao các đơn vị xác minh nhóm du khách ngồi trên đường đèo Hải Vân gây cản trở giao thông để có biện pháp xử lý.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21 km, nối thành phố Đà Nẵng với thành phố Huế, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và Di tích Hải Vân quan trên đỉnh đèo. Tuy nhiên, đây cũng là cung đường có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn dốc và khúc cua tay áo, đòi hỏi người tham gia giao thông phải hết sức thận trọng.