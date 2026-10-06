Tàu hơi nước bất ngờ xuất hiện trên đèo Hải Vân: 'Đẹp như trong phim'

Tàu hơi nước chạy trên cung đèo Hải Vân

Ngày 6.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế (Tập đoàn Đường sắt Việt Nam) cho biết, các đơn vị liên quan vừa tổ chức chạy thử nghiệm kỹ thuật 2 đầu tàu hơi nước trên đoạn đường sắt từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) qua đèo Hải Vân đến ga Lăng Cô (Huế) và ngược lại.

Hai đầu máy hơi nước được đưa vào chạy thử để chuẩn bị cho kế hoạch khai thác tàu du lịch Huế - Đà Nẵng qua đèo Hải Vân ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Hoạt động được thực hiện theo công điện ngày 30.9 của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho việc đưa vào khai thác chuyến tàu hỏa hơi nước Huế - Đà Nẵng, phục vụ kết nối du lịch giữa hai địa phương. Hai đầu máy hơi nước số hiệu 141-165 và 141-190 cùng 2 xe than nước số hiệu 16-165 và 16-190 được phép chạy thử có tải trên hành trình từ ga Kim Liên đến ga Lăng Cô và ngược lại. Quá trình chạy thử tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt và tín hiệu giao thông đường sắt.

Đoàn tàu hơi nước rời ga Kim Liên (Đà Nẵng) trong đợt thử nghiệm kỹ thuật ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Chương trình thử nghiệm diễn ra trên cung đường qua đèo Hải Vân kéo dài 2 ngày. Ngày đầu tiên, đoàn tàu hơi nước chạy từ ga Kim Liên đến ga Hải Vân Nam để kiểm tra trạng thái cầu yếu và các đoạn đường cong bán kính nhỏ, sau đó quay trở lại ga Kim Liên.

Ngày thứ 2, đoàn tàu tiếp tục hành trình từ ga Kim Liên đến ga Lăng Cô nhằm vận hành kéo tải đầu máy hơi nước Mikado 141. Quá trình này phục vụ công tác đăng kiểm đầu máy, đồng thời kiểm tra, thử tải cầu tại Km 765+496.

Hình ảnh những đầu máy hơi nước với làn khói trắng chạy qua đèo Hải Vân, cầu đường sắt Nam Ô giữa núi, biển và mây trời Đà Nẵng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân.

Bà Phạm Thị Thành (67 tuổi, ở phường Hải Vân) cho biết, bà từ miền Bắc vào Đà Nẵng sinh sống từ nhỏ. Khi nhìn thấy đoàn tàu hơi nước chạy qua đèo Hải Vân, bà Thành bất chợt nhớ lại một phần ký ức thời thơ ấu ở Hà Nội. "Nhìn đoàn tàu chạy qua, tôi nhớ lại hình ảnh những chuyến tàu ngày trước. Đã lâu lắm rồi mới thấy một đoàn tàu hơi nước chạy giữa khung cảnh như vậy", bà Thành chia sẻ.

Tàu hơi nước chạy qua cầu đường sắt Nam Ô (Đà Nẵng), tạo nên khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến những chuyến tàu chỉ có trong phim ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Theo bà Thành, việc đưa hình ảnh tàu hơi nước vào sản phẩm du lịch là ý tưởng rất hay, bởi không chỉ tạo ra một phương tiện di chuyển mà còn mang đến cho du khách một trải nghiệm gắn với ký ức và lịch sử đường sắt.

"Tôi nghĩ nếu được khai thác tốt, chuyến tàu sẽ có sức hút riêng. Du khách vừa được đi tàu, vừa được ngắm cảnh đèo Hải Vân, lại có cảm giác như được trở về một thời đã qua", bà Thành nói.

Trong khi đó, chị Cẩm Vân (26 tuổi, ở phường Hòa Khánh) chia sẻ: "Tôi đã rất bất ngờ khi bắt gặp đoàn tàu hơi nước chạy qua cầu đường sắt Nam Ô tạo nên khung cảnh đẹp như trong phim. Giữa mây, biển và núi rừng Hải Vân, hình ảnh đoàn tàu hơi nước chạy qua cây cầu tạo nên một khung cảnh rất đẹp, một thước phim cũ hiện ra trước mắt khá ấn tượng".

Chị Vân cho hay nếu tuyến tàu được đưa vào khai thác, gia đình chị mong muốn sẽ có dịp trải nghiệm, nhất là hành trình qua đèo Hải Vân.

Chuyến tàu thử nghiệm chạy giữa ánh hoàng hôn ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Dự kiến khai thác trong tháng 10

Trong thời gian chạy thử, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng như Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng và Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên rà soát kết cấu đường sắt, khắc phục các điểm sai số vượt tiêu chuẩn cho phép nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu.

Các đơn vị cũng cử nhân sự theo dõi, đo đạc các thông số tại hiện trường để hội đồng thử nghiệm có cơ sở đánh giá và quyết định việc nâng tốc độ vận hành. Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo các ga Kim Liên, Hải Vân Nam, Hải Vân, Hải Vân Bắc và Lăng Cô tổ chức đón, tiễn đoàn tàu, bảo đảm các điều kiện tác nghiệp kỹ thuật.

Đầu máy hơi nước kéo đoàn tàu qua cung đường dưới chân đèo Hải Vân, nơi có cảnh quan được xem là một trong những điểm hấp dẫn nhất trên tuyến Huế - Đà Nẵng ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

Đại diện Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết hiện các cơ quan chuyên môn đang đánh giá các thông số kỹ thuật và chưa công bố kết luận cuối cùng cũng như kế hoạch khai thác chi tiết. Tuy nhiên, việc khai thác tàu hỏa hơi nước Huế - Đà Nẵng dự kiến diễn ra trong tháng 10.2026.

Trước đó, ngày 17.9, lãnh đạo UBND thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Việt Nam đã làm việc tại Hà Nội về kế hoạch khai trương tuyến tàu hỏa hơi nước Huế - Đà Nẵng. Hai bên thống nhất phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt mới trên cơ sở những kết quả tích cực từ tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng. Sản phẩm tàu hỏa hơi nước được định hướng tạo thêm trải nghiệm cho du khách trên hành trình kết nối hai thành phố, đặc biệt gắn với cảnh quan đèo Hải Vân. Phương án vận hành đang được nghiên cứu có thể bố trí điểm dừng tại khu vực đèo Hải Vân để du khách tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm. Trên cơ sở này, thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Việc đưa thêm những sản phẩm mới vào khai thác được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm trên tuyến Huế - Đà Nẵng, đồng thời tăng sức hấp dẫn và khả năng kết nối các dịch vụ du lịch giữa các địa phương trên hành trình.



