Thế giới

Phát hiện xác tàu hơi nước sau gần 60 năm tìm kiếm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/02/2026 21:32 GMT+7

Đội tìm kiếm vừa phát hiện xác một con tàu hơi nước bị chìm trong cơn bão trên hồ Michigan ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19, kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài gần 60 năm.

AP ngày 16.2 đưa tin tổ chức Shipwreck World, chuyên tìm các xác tàu đắm trên toàn cầu, cho biết một nhóm các nhà săn tìm vừa thông báo phát hiện xác tàu Lac La Bella ở hồ Michigan, cách bờ biển gần bang Wisconsin của Mỹ khoảng 32 km.

Trong bài phỏng vấn với AP, ông Paul Ehorn, người dẫn đầu nhóm tìm kiếm, cho biết ông đã phát hiện xác tàu vào tháng 10.2022, thế nhưng đã hoãn kế hoạch công bố. Ông cho biết nhóm muốn phục dựng mô hình 3D trước khi công bố, tuy nhiên thời tiết xấu khiến thợ lặn không thể quay lại con tàu thu thập dữ liệu cho đến cuối năm ngoái.

Phát hiện xác tàu hơi nước sau gần 60 năm tìm kiếm - Ảnh 1.

Ảnh chụp tàu Lac La Belle neo đậu tại cảng ở bang Michigan năm 1866

ẢNH: AP

Ông Ehorn, 80 tuổi, cho biết đã tìm kiếm các xác tàu Lac La Bella từ năm 1965. Ông đã sử dụng manh mối từ những người bạn để thu hẹp phạm vi và đã phát hiện xác tàu vào năm 2022, khi sử dụng định vị sonar.

Theo một bài viết trên Shipwreck World, tàu Lac La Belle được đóng vào năm 1864 tại thành phố Cleveland, bang Ohio của Mỹ. Con tàu hơi nước dài 66 m đã bị chìm ở sông St.Clair vào năm 1866 sau một vụ va chạm. Sau khi được trục vớt và tân trang, con tàu hoạt động trở lại. Đến ngày 13.10.1872, trong một chuyến hải trình đến bang Michigan, con tàu chở 53 hành khách gặp phải cơn sóng dữ và chìm. Phần lớn hành khách đã thoát nạn nhờ xuồng cứu sinh, ngoại trừ một con xuồng bị lật úp khiến 8 người thiệt mạng.

Ngũ Đại Hồ, gồm các hồ ở khu vực biên giới Mỹ - Canada, là nơi có từ 6.000 - 10.000 xác tàu đắm, hầu hết vẫn chưa được phát hiện. Những người săn tìm xác tàu đắm đã tích cực tìm kiếm ở các hồ trong những năm gần đây do lo ngại rằng loài trai quagga xâm lấn đang dần dần phá hủy các xác tàu. Lac La Belle là xác tàu đắm thứ 15 mà ông Ehorn đã tìm thấy.

Khám phá thêm chủ đề

xác tàu phát hiện xác tàu tàu hơi nước Hồ Michigan
