Đà Nẵng, Quảng Ngãi nhận hơn 6,5 tỉ đồng bảo tồn 2 loài chà vá quý hiếm

Ngày 2.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt tiếp nhận dự án bảo tồn loài chà vá chân nâu và chà vá chân xám tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, với tổng kinh phí tài trợ hơn 6,5 tỉ đồng.

Hơn 6,5 tỉ đồng sẽ được triển khai để bảo tồn 2 loài chà vá quý hiếm ẢNH: PHẠM HÙNG

Dự án do tổ chức Synchronicity Earth (Vương quốc Anh) tài trợ, triển khai từ tháng 10.2026 đến tháng 9.2029. UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ quản; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ dự án, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh là đơn vị thực hiện.

Tại thành phố Đà Nẵng, dự án được triển khai ở 7 phường, gồm: Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và Liên Chiểu, không bao gồm khu vực bán đảo Sơn Trà. Các hoạt động tập trung tăng cường năng lực bảo tồn loài chà vá chân nâu thông qua giáo dục cộng đồng, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại Quảng Ngãi, dự án triển khai ở rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, Vườn quốc gia Chư Mom Ray và thôn Đắk Tăng, xã Măng Đen. Trọng tâm là bảo tồn loài chà vá chân xám thông qua củng cố cơ sở dữ liệu khoa học, nâng cao hiệu quả bảo vệ các quần thể ưu tiên, đồng thời thúc đẩy cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ tài nguyên rừng và phát triển sinh kế gắn với bảo tồn.

Nhiếp ảnh gia giải cứu cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm bị mắc bẫy cáp ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng ẢNH: BÙI THANH LANG

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích và nội dung được phê duyệt. Đơn vị cũng phải hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai hoạt động đào tạo, tập huấn và tiếp nhận chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế.