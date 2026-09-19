Chiếm đoạt tiền tỉ của một phụ nữ bằng chiêu vay tiền để 'đáo hạn ngân hàng'

Ngày 19.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy (27 tuổi, ở xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị can Duy đã chiếm đoạt gần 2 tỉ bằng chiêu "đáo hạn ngân hàng".

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy ẢNH: CTV

Theo điều tra, Duy từng làm việc tại một ngân hàng nên quen biết bà T. Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần vay tiền của bà T. với lý do "đáo hạn ngân hàng cho khách". Thời gian đầu, Duy đều trả tiền đúng hạn, tạo được sự tin tưởng.

Sau đó, Duy tiếp tục vay những khoản tiền lớn nhưng không sử dụng đúng mục đích như đã nói. Số tiền vay được Duy dùng để trả nợ, trả lãi và cho người khác vay.

Đáng chú ý, có thời điểm Duy vay 1,4 tỉ đồng của một người khác để trả cho bà T. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Duy lại vay chính số tiền này từ bà T., cũng với lý do đáo hạn ngân hàng, để trả khoản vay trước đó.

Từ tháng 6.2025 đến tháng 1.2026, Duy tiếp tục nhiều lần vay tiền của bà T. theo hình thức tương tự. Đến ngày 30.3.2026, số tiền Duy còn nợ bà T. được xác định gần 1,98 tỉ đồng và chưa được khắc phục.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đặng Duy để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân cần thận trọng khi được đề nghị cho vay số tiền lớn để "đáo hạn ngân hàng", kể cả trường hợp người vay là người quen hoặc từng trả tiền, trả lãi đúng hạn.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với dấu hiệu vay tiền rồi trả, sau đó tiếp tục vay lại với số tiền ngày càng lớn hoặc liên tục đưa ra các lý do để vay thêm. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị gian dối, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được xử lý, bảo vệ tài sản.