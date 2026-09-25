Công an tỉnh Vĩnh Long bắt 2 nhóm 'siêu trộm'

Ngày 25.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 7 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là 2 nhóm người trộm xe máy và tiêu thụ xe máy "gian" vừa bị bắt giữ.

Nhóm bị can do Quách Vinh Phương (thứ 3 từ phải sang trái) cầm đầu tại cơ quan công an

ảnh: công an cung cấp

Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Quách Vinh Phương (25 tuổi, ở khu phố 2, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Trương Quốc Trung (36 tuổi, ở ấp Hội An, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Văn Thanh Thảo (33 tuổi, ở khu phố 8, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) và Bùi Thanh Phong (39 tuổi, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long).

Cùng vụ án trên, cơ quan công an bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Nguyễn Văn Hồ (52 tuổi, ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Đan Thanh (23 tuổi, ở ấp Mỹ An A, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Minh Trung (27 tuổi, ở ấp Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8.2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy (nhất là khu vực Bến Tre cũ).

Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua đó, đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 nhóm bị can trên, thu hồi nhiều xe máy tang vật.

Đối với nhóm do Quách Vinh Phương cầm đầu, tại cơ quan công an, Phương khai nhận đã cùng 3 người khác thực hiện 17 vụ trộm, lấy được 23 xe máy các loại. Đồng thời, làm rõ 5 người khác ở các tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối với nhóm do Nguyễn Văn Thanh Thảo cầm đầu, Thảo khai nhận đã trực tiếp cùng 1 người khác thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, mặc dù biết xe máy trên là tài sản do nhóm Quách Vinh Phương cầm đầu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà có nhưng Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Thị Đan Thanh, Huỳnh Minh Trung vẫn trực tiếp giúp sức và tiêu thụ nhiều xe máy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.