Bắt 2 'siêu trộm' gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy tại Quảng Trị

Ngày 10.5, thông tin từ Công an phường Đồng Sơn (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 nghi phạm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 5.5, Công an phường Đồng Sơn tiếp nhận tin báo từ ông P.T.D (54 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn) về việc bị mất trộm xe mô tô biển số 73D1-115.60, trong cốp xe có 1 ví da với nhiều giấy tờ tùy thân và 700.000 đồng.

Cường (áo trắng, bên trái) là nghi phạm gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Đồng Sơn vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 24 giờ truy xét, đến ngày 6.5 lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 2 nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp xe máy là Phạm Minh Cường (44 tuổi) và Phạm Hữu Huy (17 tuổi, cùng trú tại phường Đồng Sơn).

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Cường khai nhận từ tháng 10.2025 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt tổng cộng 23 vụ trộm cắp xe mô tô, trong đó có 7 vụ thực hiện tại địa bàn phường Đồng Sơn và 16 vụ tại các địa phương khác trong tỉnh.

Hai nghi phạm cùng số tang vật tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thủ đoạn của 2 nghi phạm rất tinh vi khi thường xuyên thay đổi địa bàn và phương thức di chuyển nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện tại, Công an phường Đồng Sơn đã thu giữ 7 xe mô tô là tang vật và phương tiện liên quan, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị để mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.