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    Thời sự

    Khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ

    Hoàng Huy - Trần Kha
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đường dây đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ do Phạm Văn Hoành cầm đầu.

    Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (47 tuổi, ở phường Linh Xuân), Nguyễn Văn Ba (42 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM), Đoàn Văn Bốn (42 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (40 tuổi), Mai Danh Kiệm (41 tuổi), Nguyễn Thị Hà (36 tuổi, cùng ở tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

    Khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ - Ảnh 1.

    Công an TP.HCM khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6.2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty CP mua bán nợ Công Danh (đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP.HCM).

    Hoành trực tiếp điều hành, dùng pháp nhân công ty để ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ, nhưng thực chất là nhận đòi nợ thuê hưởng hoa hồng từ 15% đến 22% trên tổng số tiền thu được, kèm thêm phí thẩm định hồ sơ.

    Để vận hành, Hoành giao Bốn và Thanh quản lý, phân công nhóm nhân viên đi xác minh, gây áp lực thu hồi nợ; Hà phụ trách tư vấn, soạn thảo hợp đồng và quản lý hồ sơ.

    Nhóm này thường mặc đồng phục công ty, đi từ 2 - 4 người đến tận nhà hoặc cơ sở kinh doanh lớn tiếng tranh cãi, uy hiếp tinh thần nhằm buộc người nợ phải trả tiền.

    Điển hình, trong vụ việc tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, bà L.T.P.Đ vướng công nợ xây dựng hơn 5,27 tỉ đồng với một doanh nghiệp.

    Tháng 1.2024, chủ nợ đã ký hợp đồng mua bán nợ giả cách, thuê công ty của Hoành đòi nợ với thỏa thuận chia 22% số tiền thu được. Suốt từ tháng 1 đến tháng 12.2024, Hoành cùng đàn em nhiều lần kéo tới trung tâm ngoại ngữ la lối, tự ý lục lọi quầy lễ tân, đe dọa làm gián đoạn việc kinh doanh, bất chấp lực lượng chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt hành vi.

    Trước sức ép liên tục, bà Đ. phải giao và chuyển khoản cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Đáng chú ý, Hoành chỉ thông báo cho chủ nợ chỉ thu được 60 triệu đồng, còn lại 38 triệu đồng chiếm giữ tiêu xài cá nhân. Đến tháng 12.2024, nhận thấy khó tiếp tục vòi tiền, Hoành chỉ đạo thanh lý hợp đồng. Khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12.2025, Hoành còn cho tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ và đồng phục để phi tang chứng cứ.

    Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ máy tính, con dấu cùng nhiều hợp đồng, tài liệu và dữ liệu video liên quan.

    Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần giải quyết tranh chấp kinh tế, công nợ thông qua con đường pháp lý hoặc tòa án; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân đe dọa, uy hiếp nhằm đòi nợ. Người dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản cần sớm trình báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định.

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