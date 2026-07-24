Mang 500.000 đồng đến trả nợ, người phụ nữ bàng hoàng biết chủ nợ đã qua đời

Câu chuyện được một người con chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi cách ứng xử đầy tình người giữa người vay và chủ nợ.



Theo con gái của chủ nợ, trước đây mẹ có khách hàng quen, do làm ăn thất bại nên bà thiếu 500.000 đồng tiền hàng nhưng nhiều năm không có khả năng trả. Gần đây, khi cuộc sống dần ổn định hơn, người phụ nữ tìm đến để trả số tiền đó. Tuy nhiên, người ấy ngỡ ngàng khi biết tin mẹ của chị đã qua đời 2 năm trước.

Người phụ nữ gặp lại con gái chủ nợ sau nhiều năm làm ăn thất bại ẢNH: NVCC

"Con nói cô cứ nguyện hương linh mẹ con là cô đã ghé và trả cho con rồi", chị nói với người phụ nữ.

Dù số tiền chỉ 500.000 đồng, câu chuyện khiến nhiều người xúc động bởi sau nhiều năm, người phụ nữ vẫn nhớ món nợ và tìm cách trả lại, dù người cho vay đã không còn. Chị cũng gửi lời chúc: "Nguyện hương linh mẹ phù hộ cho những người tốt như cô nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc và luôn gặp may mắn".

Bà bàng hoàng khi nghe con gái chủ nợ báo mẹ đã qua đời được 2 năm ẢNH: NVCC

Chị Nha Lê (39 tuổi, ở xã Phú Giáo, TP.HCM) cho biết mẹ chị từng bán hàng tạp hóa ở chợ Phú Giáo suốt 40 năm. Quãng thời gian buôn bán dài nên mẹ có nhiều khách hàng quen, người phụ nữ vay 500.000 đồng nhiều năm trước là một trong số đó.

"Khi thấy chị ấy quay lại trả nợ cho mẹ, tôi rất xúc động, cuộc đời vay trả, trả vay. Mẹ quen mặt nhiều khách hàng cũ nhưng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu nên không chủ động đòi mà khách sẽ tự đến trả. Người phụ nữ vay 500.000 đồng đó trước đây thường nhập hàng của mẹ tôi về bán nhưng làm ăn thất bại nên chưa có điều kiện trả lại", chị Nha chia sẻ.

Clip cuộc hội thoại của chị Nha và người phụ nữ đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Người phụ nữ bàng hoàng khi nghe tin mẹ chị đã qua đời cách đây 2 năm do tai nạn giao thông. Sau khi biết tin, bà ấy gửi lời chia buồn đến gia đình và nhất quyết trả lại số tiền 500.000 đồng. Bà gom nhiều tờ tiền với các mệnh giá khác nhau mong con gái của chủ nợ nhận thay cho mẹ.

Chị Nha tiếp quản công việc bán hàng tạp hóa của mẹ ẢNH: NVCC

Khi mẹ chị Nha còn sống, chị thường xuyên phụ mẹ bán hàng. Sau khi mẹ qua đời, chị tiếp quản và quán xuyến công việc kinh doanh tạp hóa của gia đình. Mẹ chị vốn được nhiều người yêu quý nên sự ra đi đột ngột của bà khiến những khách hàng quen biết bàng hoàng, tiếc thương.

Chị Nha đăng tải cuộc hội thoại giữa bản thân và người phụ nữ lên mạng xã hội và không ngờ được mọi người đón nhận tích cực. Nhiều người cho rằng, giữa cuộc sống bộn bề, việc một người vẫn nhớ và tìm cách trả lại món nợ nhỏ sau nhiều năm là điều đáng trân trọng.

Tài khoản Hoàng Chương bình luận: "Cô cho nợ đã tốt, người nợ sau nhiều năm nhớ trả đã tốt. Đời vui nhờ những người tốt như vậy". Bạn Thương Nguyễn viết: "Ở đời lúc khó khăn người ta giúp thì đừng quên ơn họ, may mắn sẽ lại mỉm cười".