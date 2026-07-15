Chở hai mẹ con đi chạy thận 20 km, tài xế taxi nói câu khiến ai cũng xúc động

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa một tài xế taxi và hai mẹ con trên xe, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên cho biết hằng tháng đều đưa mẹ đến bệnh viện chạy thận. Sau khi chở hai mẹ con từ bệnh viện về nhà, lúc người con định thanh toán tiền cước, tài xế liền từ chối và nói: "Thôi mẹ em đi chạy thận, anh không lấy đâu. Em để tiền mua thuốc cho mẹ".

Không dừng lại ở đó, nam tài xế còn dặn nếu những lần sau cần xe thì cứ gọi, anh sẽ đến đón. Nghĩa cử đẹp và đầy sự sẻ chia của tài xế khiến hai mẹ con bất ngờ, xúc động, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.



Anh Tùng miễn phí tiền xe cho hai mẹ con đi bệnh viện chạy thận ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Bùi Thanh Tùng (29 tuổi), tài xế taxi trong đoạn clip, cho biết cách đây ít ngày anh đến nhà đón người con trai, sau đó chở đến bệnh viện Bãi Cháy đón mẹ về nhà ở phường Hoành Bồ với tổng quãng đường khoảng 20 km.

Trong lúc trò chuyện trên xe, biết người mẹ mắc suy thận và phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị. Cha của nam thanh niên làm nghề thợ xây, phải dành dụm từng đồng để có tiền chữa bệnh cho vợ. Khi về đến nhà, cước phí của chuyến đi là 250.000 đồng nhưng anh Tùng quyết định không lấy tiền của họ.

Clip tài xế miễn phí tiền xe cho hai mẹ con đi chạy thận

"Đây không phải lần đầu tôi miễn phí cước cho bệnh nhân đến bệnh viện. Thu nhập từ nghề lái taxi không cao, nhưng mỗi khi chở người đi cấp cứu hoặc những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đều không lấy tiền", anh Thanh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng cho biết, với những cuốc xe miễn phí dành cho bệnh nhân, điều anh nhận lại không phải là tiền bạc mà là niềm vui góp phần giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Anh Tùng chạy xe được khoảng 4 năm nay ẢNH: NVCC

Nam tài xế cũng bất ngờ khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi và có nhiều bình luận tích cực. Anh hy vọng việc làm nhỏ sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia để các hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ.

Anh Tùng hiện chưa lập gia đình và đã gắn bó với nghề lái taxi khoảng 4 năm. Nam tài xế cho biết bố mất sớm nên sớm phải tự lập, bươn chải kiếm sống. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh từng làm nghề lái máy xúc trước khi bén duyên với công việc lái taxi như hiện nay. Dù bản thân không khá giả nhưng anh xem việc giúp đỡ người khác trong khả năng là điều nên làm.

Hôm sau, anh Quốc Khánh (ở phường Hoành Bồ, Quảng Ninh), người con trong câu chuyện, tiếp tục liên hệ nhờ anh Tùng chở ra bến xe để lên Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, do bận công việc nên anh Tùng giới thiệu một đồng nghiệp khác hỗ trợ. Dù vậy, anh Khánh vẫn nhắn tin gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của nam tài xế.