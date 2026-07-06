Cụ ông sau tai biến đi ăn buffet, nữ quản lý tính vé 'đặc biệt'

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lê Thúy Ngọc (ở phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết bố chồng chị là ông Trần Như Nguyên (74 tuổi). Ông Nguyên bị tai biến, đi lại rất chậm và thường cần có người dìu bước. Cách đây ít ngày, vợ chồng chị đưa ông và hai con xuống nhà hàng buffet ở chung cư để ăn trưa.

Chị chọn nhà hàng đó vì có nhiều món phù hợp với gia đình lại gần nhà, thuận tiện cho bố chồng đi lại. Chồng chị Ngọc dắt bố vào chỗ ngồi, vì sức khỏe hơi yếu nên ông Nguyên chỉ ăn được vài miếng đã no. Con trai dắt ông lên nhà, bữa trưa chỉ diễn ra vỏn vẹn trong khoảng 15 phút.

Gia đình chị Ngọc ghé nhà hàng buffet gần nhà để ăn trưa ẢNH: NVCC

"Thời điểm đó quản lý nhà hàng tới nói chuyện với mình, hỏi thăm sức khỏe của bố chồng mình. Bạn kể rằng, khi còn khỏe ông vẫn thường lui tới hỏi han về đồ ăn ở nhà hàng, bẵng đi một thời gian, không ngờ ông yếu đi nhanh thế và nói thêm: "Em thấy ông chẳng ăn được mấy, giờ không tính phí thì sai quy trình. Nếu tính thì áy náy, em xin phép tính giá vé trẻ em cho ông", chị Ngọc kể lại.

Cũng theo chị Ngọc, ông Nguyên từng làm giảng viên ở Trường đại học Y Hà Nội. Ngoài con cháu, ông có nhiều bạn bè và học trò trẻ tuổi nên thường xuyên ra ngoài gặp gỡ, dùng bữa tại các quán ăn, có lẽ vì là khách quen nên nữ quản lý vẫn nhớ ông. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, sức khỏe của ông giảm sút do bị tai biến, điều này cũng cho thấy nữ quản lý đã gắn bó với nhà hàng trong một thời gian khá dài.

Ông Nguyên bị tai biến, may mắn được cấp cứu kịp thời nên hiện vẫn có thể đi lại chậm ẢNH: NVCC

Gia đình chị Ngọc luôn xác định sẽ phải trả tiền vé người lớn khi đi ăn nhà hàng buffet dù ăn ít hay ăn nhiều. Việc quản lý nhà hàng quan tâm đến người có tuổi và không còn khỏe mạnh khiến chị rất xúc động. Chị đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để lan tỏa điều tốt đẹp nhưng không công khai thông tin để tránh ảnh hưởng đến công việc của bạn.

"Mình cũng từng làm việc ở nhà hàng và hiểu đó là cách tri ân, quan tâm tới khách hàng cũ. Vì vậy, mình muốn nhận thiện ý của nữ quản lý và lan tỏa để mọi người cùng đón nhận năng lượng tích cực", chị Ngọc nói.

Sau khi nghe chị Ngọc kể lại câu chuyện, ông Nguyên bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm của nữ quản lý. Ông liên tục hỏi đó là nhân viên nào đã dành cho mình sự ưu ái và bày tỏ mong muốn có dịp gặp lại để gửi lời cảm ơn.

Dân mạng cũng để lại những bình luận tích cực. Tài khoản Phương Ngân viết: "Bạn quản lý xứng đáng được ghi nhận ở phương dân một người tử tế và một quản lý chuyên nghiệp". Bạn Thu Hà bày tỏ: "Quản lý có một số quyền hạn để giải quyết cho khách hàng, cùng lắm là tường trình và bù thêm số tiền nhỏ. Không đáng là bao nhưng khách hàng có trải nghiệm tốt".